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В Україні фіксують зменшення кількості вірян, які відносять себе до УПЦ (МП)

У 2021 році до УПЦ (МП) себе відносили 13% респондентів, а торік - уже 5,5%.

В Україні фіксують зменшення кількості вірян, які відносять себе до УПЦ (МП)
Патріарх РПЦ Кирило (агент КДБ Кирило Гундяєв)
Фото: EPA/UPG

Після початку повномасштабного вторгнення РФ суттєво зменшується кількість людей, які відносять себе до вірян УПЦ (МП).

Про це повідомив заступник директора соціологічної служби Центру Разумкова Михайло Міщенко, презентуючи дослідження «Релігія і церква в українському суспільстві: 2000-2024 рр», передає «Укрінформ».

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Відповідно до результатів дослідження, до вірян ПЦУ себе відносить 35,2% опитаних, до УПЦ (МП) – 5,5%, не є православними 44,6%, «просто» православні – 13,7%.

результати дослідження
Фото: Укрінформ
результати дослідження

«За останні роки, після початку повномасштабної війни, спостерігалося зростання частки тих, хто відносить себе до Православної церкви України, власне, воно почалося ще до початку повномасштабної війни. У 2021 частка тих, хто відносили себе до ПЦУ, становило 24%. У 2022 році після початку повномасштабної війни вона збільшилася до 36%, а в 2023 році - до 42% серед усіх опитаних. Хоча у 2024 році ця частка зменшилася до 35%, тобто до показників 2022 року", - сказав Міщенко і додав, що зменшення числа вірян ПЦУ у 2024 році порівняно з 2023-ім співвідноситься зі зменшенням загальної кількості православних.

Найбільша частка вірних ПЦУ - у центральному регіоні (45%), по орієнтовно 28% - на півдні та заході, а на сході - 29,5%.

За словами Міщенка, у 2021 році вірянами УПЦ (МП) себе називали 13%, за результатами останнього опитування - уже 5,5%.

Голова Державної служби з етнополітики та свободи совісті Віктор Єленський зазначив, що точну кількість вірян УПЦ підрахувати зараз не можуть.

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