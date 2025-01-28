В Україні фіксують зменшення кількості вірян, які відносять себе до УПЦ (МП)

У 2021 році до УПЦ (МП) себе відносили 13% респондентів, а торік - уже 5,5%.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ суттєво зменшується кількість людей, які відносять себе до вірян УПЦ (МП).

Про це повідомив заступник директора соціологічної служби Центру Разумкова Михайло Міщенко, презентуючи дослідження «Релігія і церква в українському суспільстві: 2000-2024 рр», передає «Укрінформ».

Відповідно до результатів дослідження, до вірян ПЦУ себе відносить 35,2% опитаних, до УПЦ (МП) – 5,5%, не є православними 44,6%, «просто» православні – 13,7%.

Фото: Укрінформ результати дослідження

«За останні роки, після початку повномасштабної війни, спостерігалося зростання частки тих, хто відносить себе до Православної церкви України, власне, воно почалося ще до початку повномасштабної війни. У 2021 частка тих, хто відносили себе до ПЦУ, становило 24%. У 2022 році після початку повномасштабної війни вона збільшилася до 36%, а в 2023 році - до 42% серед усіх опитаних. Хоча у 2024 році ця частка зменшилася до 35%, тобто до показників 2022 року", - сказав Міщенко і додав, що зменшення числа вірян ПЦУ у 2024 році порівняно з 2023-ім співвідноситься зі зменшенням загальної кількості православних.

Найбільша частка вірних ПЦУ - у центральному регіоні (45%), по орієнтовно 28% - на півдні та заході, а на сході - 29,5%.

За словами Міщенка, у 2021 році вірянами УПЦ (МП) себе називали 13%, за результатами останнього опитування - уже 5,5%.

Голова Державної служби з етнополітики та свободи совісті Віктор Єленський зазначив, що точну кількість вірян УПЦ підрахувати зараз не можуть.