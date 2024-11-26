Декілька релігійних громад Херсонщини перейшли до ПЦУ

Декілька релігійних громад Херсонщини залишили УПЦ (МП) і перейшла до Православної церкви України.
Про це повідомила обласна військова адміністрація.
Йдеться, зокрема, про вірян храму Іоана Предтечі Таврійської єпархії, що у селищі Наддніпрянське (Херсонська ОТГ).
На парафіяльних зборах люди проголосували за вихід із Московського патріархату.
Аналогічне рішення напередодні ухвалили ще п’ять релігійних організацій - у Хрещенівці, Осокорівці, Миролюбівці, Високому та Антонівці.
- У жовтні релігійна громада міста Шептицький на Львівщині змінила свою конфесійну приналежність і стала частиною Православної Церкви України.