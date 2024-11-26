Декілька релігійних громад Херсонщини перейшли до ПЦУ

Для цього парафіяни провели збори, на яких ухвалили відповідні рішення.

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Декілька релігійних громад Херсонщини залишили УПЦ (МП) і перейшла до Православної церкви України.

Про це повідомила обласна військова адміністрація.

Йдеться, зокрема, про вірян храму Іоана Предтечі Таврійської єпархії, що у селищі Наддніпрянське (Херсонська ОТГ).

На парафіяльних зборах люди проголосували за вихід із Московського патріархату.

Аналогічне рішення напередодні ухвалили ще п’ять релігійних організацій - у Хрещенівці, Осокорівці, Миролюбівці, Високому та Антонівці.