Чи справді колагенові добавки допоможуть шкірі мати менше зморшок? Ось що каже наука
Чи справді колагенові добавки допоможуть шкірі мати менше зморшок? Ось що каже наука
15 років тюрми отримав заочно архимандрит УПЦ (МП), який благословив «приєднання» Херсона до Росії
15 років тюрми отримав заочно архимандрит УПЦ (МП), який благословив «приєднання» Херсона до Росії
Претендент на шахову корону, який змітає все на своєму шляху, чи чемпіон-невдаха — хто переможе?
Претендент на шахову корону, який змітає все на своєму шляху, чи чемпіон-невдаха — хто переможе?
В аеропорту Анталії горів російський літак із пасажирами на борту
В аеропорту Анталії горів російський літак із пасажирами на борту
Вчені виявили два стрибка в «старшанні» тіла після 40 років
Вчені виявили два стрибка в «старшанні» тіла після 40 років
«Назавжди-назавжди»: суперечливий, але цікавий дебют
«Назавжди-назавжди»: суперечливий, але цікавий дебют
​Дональд Трамп і монобільшість по-американськи
​Дональд Трамп і монобільшість по-американськи
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
Росіяни захопили в полон громадянина Британії, який воював за Україну
Росіяни захопили в полон громадянина Британії, який воював за Україну
ГоловнаСуспільствоЖиття

LB.ua перезапускає YouTube-канал LB Live

Підписуйтеся на наш канал LB Live і слідкуйте за новинами.

LB.ua перезапускає YouTube-канал LB Live

LB.ua перезапускає свій YouTube-каналу LB Live, що стане важливою складовою стратегії розвитку нових цифрових проєктів нашого медіа.

З радістю повідомляємо, що до команди LB.ua доєдналася Анжеліка Сизоненко, яка очолить напрямок розвитку каналу. Її багаторічний досвід у медіа та відеопродакшені стане важливим внеском у створення нового контенту, який буде цікавим та корисним для наших підписників та нової аудиторії.

Шеф-редакторка LB.ua Соня Кошкіна зазначає: "Ми плануємо поступовий розвиток каналу, з впровадженням нових форматів, в яких братимуть участь автори та редактори LB.ua. Це будуть інтерв'ю, новинні дайджести, репортажі та багато іншого. Наше завдання — запропонувати глядачам цікавий і актуальний контент".

Як повідомила Анжеліка Сизоненко - ведуча програми «Дорослий погляд» на каналі LB live, “нині акцент у проєкті на інтервʼю з цікавими особистостями - військовими, що виборюють нашу незалежність, політиками і громадськими діячами. Також ми висвітлюємо важливі поточні події України та світу у форматі коментарів топових експертів. Найважливіше завдання, яке ми ставимо перед собою, демонструвати високі стандарти журналістики, без хайпу і клікбейтних заголовків. У нас багато планів і форматів, проте ми вирішили робити усе повільніше, зате якісніше”.

Перезапуск каналу вже дав перші позитивні результати: на LB Live вийшло більш як десять інтерв'ю, які швидко здобули популярність. Зокрема, це інтерв'ю з азовцем Валерієм “Ярилом” Горішнім, оператором БПЛА Андрієм Ступаком, істориком Ярославом Грицаком, дипломатами Валерієм Чалим та Володимиром Огризком, ексголовою Держспецзв’язку, бригадним генералом Юрієм Щиголем, ексгенпрокурором Юрієм Луценком, ветераном російсько-української війни Масі Найємом, народними депутатами Ярославом Железняком, Олексієм Гончаренком та Олександрою Устіновою, журналістом Романом Цимбалюком та керівником департаменту у справах Майдану Офісу Генерального прокурора Олексієм Донським та іншими.

Команда LB.ua переконана, що перезапуск каналу забезпечить наших підписників якісними і цікавими матеріалами у відеоформаті.

Підписуйтеся на наш канал LB Live і слідкуйте за новинами — попереду ще багато цікавого!

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies