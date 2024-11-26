LB.ua перезапускає YouTube-канал LB Live

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LB.ua перезапускає свій YouTube-каналу LB Live, що стане важливою складовою стратегії розвитку нових цифрових проєктів нашого медіа.

З радістю повідомляємо, що до команди LB.ua доєдналася Анжеліка Сизоненко, яка очолить напрямок розвитку каналу. Її багаторічний досвід у медіа та відеопродакшені стане важливим внеском у створення нового контенту, який буде цікавим та корисним для наших підписників та нової аудиторії.

Шеф-редакторка LB.ua Соня Кошкіна зазначає: "Ми плануємо поступовий розвиток каналу, з впровадженням нових форматів, в яких братимуть участь автори та редактори LB.ua. Це будуть інтерв'ю, новинні дайджести, репортажі та багато іншого. Наше завдання — запропонувати глядачам цікавий і актуальний контент".

Як повідомила Анжеліка Сизоненко - ведуча програми «Дорослий погляд» на каналі LB live, “нині акцент у проєкті на інтервʼю з цікавими особистостями - військовими, що виборюють нашу незалежність, політиками і громадськими діячами. Також ми висвітлюємо важливі поточні події України та світу у форматі коментарів топових експертів. Найважливіше завдання, яке ми ставимо перед собою, демонструвати високі стандарти журналістики, без хайпу і клікбейтних заголовків. У нас багато планів і форматів, проте ми вирішили робити усе повільніше, зате якісніше”.

Перезапуск каналу вже дав перші позитивні результати: на LB Live вийшло більш як десять інтерв'ю, які швидко здобули популярність. Зокрема, це інтерв'ю з азовцем Валерієм “Ярилом” Горішнім, оператором БПЛА Андрієм Ступаком, істориком Ярославом Грицаком, дипломатами Валерієм Чалим та Володимиром Огризком, ексголовою Держспецзв’язку, бригадним генералом Юрієм Щиголем, ексгенпрокурором Юрієм Луценком, ветераном російсько-української війни Масі Найємом, народними депутатами Ярославом Железняком, Олексієм Гончаренком та Олександрою Устіновою, журналістом Романом Цимбалюком та керівником департаменту у справах Майдану Офісу Генерального прокурора Олексієм Донським та іншими.

Команда LB.ua переконана, що перезапуск каналу забезпечить наших підписників якісними і цікавими матеріалами у відеоформаті.

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