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Державний оператор тилу вперше закупить для бійців посилені добові польові набори продуктів

Перші контракти вже уклали з трьома постачальниками.

Державний оператор тилу вперше закупить для бійців посилені добові польові набори продуктів
харчування на війні
Фото: EPA/UPG

Державний оператор тилу вперше закуповує для військовослужбовців посилені добові польові набори продуктів №15. 

Про це повідомило Міністерство оборони.

У відомстві пояснили, що цей удосконалений продуктовий набір передбачає повноцінне триразове  харчування військовослужбовця в умовах, коли немає можливості приготувати їжу. 

Перші контакти на постачання посилених сухпайків уклали наразі із трьома постачальниками. Договори з двома іншими - які попередньо виграли тендери на окремі позиції - не були укладені, бо їхні документи, як виявилось, не відповідали тендерним вимогам. Тому незабаром за цими лотами ДОТ повторно оголосить торги.

Міноборони нагадало, що наприкінці вересня – на початку жовтня в застосунку «Армія+» провели опитування військовослужбовців щодо наповнення та якості сухпайків. Більшість доволі високо оцінили якість набору і зазначили, що варто урізноманітнити наповнення та додати інклюзивні сухпайки.

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