СБУ затримали чергових паліїв на Київщині та Прикарпатті

Основними «цілями» ворога були поштові відділення, авто Сил оборони та релейні шафи Укрзалізниці.

Служба безпеки та Національна поліція затримали ще двох поплічників російських спецслужб, які вчиняли підпали у різних регіонах України. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Основними «цілями» ворога були поштові відділення, авто Сил оборони та релейні шафи Укрзалізниці у Київській та Івано-Франківській областях.

Для вчинення злочинів окупанти дистанційно залучили двох рецидивістів, які після «відсидки» за наркоторгівлю та крадіжки шукали заробітки на Телеграм-каналах.

Під час підпалів фігуранти використовували легкозаймисті суміші, а загоряння фіксували на камери телефонів для «звіту» перед кураторами з РФ.

Так, на Київщині затримано 28-річного наркозалежного з Березані, який спалив місцеве відділення приватного поштового сервісу.

Він також планував знищити ще декілька адмінбудівель громади, але не встиг цього зробити, оскільки був викритий правоохоронцями.

На Прикарпатті задокументовано підривну діяльність 40-річного рецидивіста, який після «строку» за ґратами спалив авто ЗСУ.

Після затримання фігуранта розслідування додатково встановило його причетність до підпалу шафи обігріву стрілочних переводів на важливій лінії залізничного сполучення.

На підставі отриманих доказів обом зловмисникам повідомлено про підозру (відповідно до вчинених злочинів) за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 113 (диверсія, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна).

Фігуранти перебувають під вартою.