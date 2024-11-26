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​​Апеляція ВАКС залишила в силі 6 років тюрми для кума ексдиректора ДБР Труби

Його викрили на підбурюванні до надання 150 тисяч доларів колишньому директору ДБР Роману Трубі.

​​Апеляція ВАКС залишила в силі 6 років тюрми для кума ексдиректора ДБР Труби
Ігор Щербина в суді
Фото: Центр протидії корупції

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду (ВАКС) відмовила у задоволенні скарги захисту та залишила без змін вирок, яким ексначальника Головного слідчого управління Генпрокуратури Ігоря Щербину засудили до 6 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Про це повідомляє Центр протидії корупції. 

Його викрили на підбурюванні до надання 150 тисяч доларів колишньому директору ДБР Роману Трубі.

За ці гроші колишній директор ДБР начебто мав допомогти із закриттям кримінального провадження, що розслідувалось територіальним управлінням органу.

ВАКС також позбавив Щербину класного чину старшого радника юстиції. Цей вирок можуть оскаржити до Верховного Суду.

Як зазначає ЦПК, Ігор Щербина – ексначальник Головного слідчого управління ГПУ в 2014-2015 роках. А Труба працював під його керівництвом. Труба, який пізніше очолив ДБР, є кумом Щербини.

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