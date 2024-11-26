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З початку року понад 8 тисяч українців отримали кредити в межах програми єОселя

За останній тиждень банками за програмою єОселя наданий 141 кредит на 229 млн грн.

З початку року понад 8 тисяч українців отримали кредити в межах програми єОселя
Фото: Pixabay

З початку 2024 року в межах програми єОселя українці оформили 8 032 доступних кредити для придбання житла на суму 13,7 млрд грн, повідомляє Мінекономіки. 

“єОселя – програма, яка від старту мала значну популярність серед населення. За час її дії 14 357 родин отримали кредити на суму понад 23,2 млрд грн та змогли покращати свої житлові умови. Нещодавні рішення уряду дозволили зробити програму доступнішою для молоді. Тепер українці віком до 26 років мають можливість оформити кредит з першим внеском в розмірі від 10% вартості житла. Нещодавно перший такий кредит отримав молодий мешканець Чернігова. А вже наступного місяця нова можливість для участі в програмі відкривається для ВПО”, – розповів заступник міністра економіки Андрій Телюпа. 

Зазначається, що лише за останній тиждень банками за програмою єОселя наданий 141 кредит на 229 млн грн. Трохи більш ніж половина кредитів надано банками під 3%

Серед отримувачів таких кредитів:

  • 51 військовослужбовець, правоохоронець та ін;
  • 12 педагогів;
  • 9 медиків;
  • 5 науковців;

Кредити під 7% отримали:

  • 56 українців, що не мають власного житла;
  • 5 ветеранів;
  • 3 ВПО.

Найбільше кредитів було видано в Київській області – 32, місті Києві – 30, Івано-Франківській області – 13, Львівській області – 11.

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