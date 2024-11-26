Удар Росії по місцю видачі допомоги в Миколаївській області: у лікарні помер один з поранених

У лікарні помер 30-річний чоловік, поранений учора внаслідок російського удару по пункту роздачі гуманітарної допомоги в селі Солончаки.

Інші поранені – у важкому стані. Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"Учора, 26 листопада, протягом дня ворог чотири рази атакував дронами типу FPV Куцурубську громаду. Внаслідок одного із обстрілів у с. Солончаки, під час роздачі гуманітарної допомоги, поранення отримали шість людей – двоє представників гуманітарної місії та четверо місцевих жителів. На жаль, на ранок стало відомо, що від отриманих поранень в лікарні помер 30-річний чоловік. Інші поранені знаходяться у важкому стані, стабільні.", – сказав він.

Крім того, учора вдень ворог обстріляв акваторію Очаківської громади, а вночі атакував БпЛА. У ніч на 26 листопада сили та засоби протиповітряної оборони області знищили чотири БпЛА типу Shahed 131/136.