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В Маріуполі окупанти відрізають від мереж житлові будинки

При цьому у багатоповерхівках продовжують жити люди.

В Маріуполі окупанти відрізають від мереж житлові будинки
В Маріуполі окупанти відрізають від мереж житлові будинки (ілюстративне фото)
Фото: moygrad.kiev.ua

На ТОТ України з особливим цинізмом триває “націоналізація” нерухомості.

Про це повідомляє Центр нацспротиву.

“Через злочинний апетит до чужої нерухомості, росіяни почали позбавляти елементарних умов для життя українців, тільки б привласнити собі помешкання”, - йдеться у повідомленні.

Зокрема, у тимчасово окупованому Маріуполі, коли почався опалювальний сезон, колаборанти відрізають від електро- та тепломереж, водопостачання цілі будинки. При цьому у багатоповерхівках продовжують жити люди.

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Окупанти роблять це під приводом того, що житло начебто перебуває в аварійному стані. Такий випадок зафіксовано по вул. Межева, 26. 

Згодом цю нерухомість “націоналізують” або визнають аварійною, людей виселяють, зносять і на цьому місці будують щось для своїх потреб. 

  • Окупаційна влада Маріуполя роздає квартири мігрантам із Середньої Азії. Заробітчан таким чином хочуть стримати від протестів через невиплачені зарплати.
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