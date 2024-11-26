В Маріуполі окупанти відрізають від мереж житлові будинки

При цьому у багатоповерхівках продовжують жити люди.

На ТОТ України з особливим цинізмом триває “націоналізація” нерухомості.

Про це повідомляє Центр нацспротиву.

“Через злочинний апетит до чужої нерухомості, росіяни почали позбавляти елементарних умов для життя українців, тільки б привласнити собі помешкання”, - йдеться у повідомленні.

Зокрема, у тимчасово окупованому Маріуполі, коли почався опалювальний сезон, колаборанти відрізають від електро- та тепломереж, водопостачання цілі будинки. При цьому у багатоповерхівках продовжують жити люди.

Окупанти роблять це під приводом того, що житло начебто перебуває в аварійному стані. Такий випадок зафіксовано по вул. Межева, 26.

Згодом цю нерухомість “націоналізують” або визнають аварійною, людей виселяють, зносять і на цьому місці будують щось для своїх потреб.