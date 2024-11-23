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Окупаційна влада Маріуполя роздає квартири мігрантам із Середньої Азії

Заробітчан таким чином хочуть стримати від протестів через невиплачені зарплати.

Окупаційна влада Маріуполя роздає квартири мігрантам із Середньої Азії
Окупанти хочуть знести ще понад 20 багатоповерхівок у Маріуполі (архівне фото)
Фото: Міськрада Маріуполя

У Маріуполі роздають квартири мігрантам із Середньої Азії.

Про це повідомив Центр національного спротиву.

У Спротиві зауважили, що так окупаційна влада хоче приховати крадіжку грошей, виділених на відбудову міста, яке зруйноване російськими обстрілами.

«Виділені кремлем кошти давно розікрали гауляйтери, а будівельникам із глибин РФ перестали платити зарплати. Заробітчани залишились без засобів для існування, і бунт серед них був лише питанням часу», - зауважили у Центрі нацспротиву.

Аби стримати невдоволення, заробітчанам виділили кілька так званих «відновлених» квартир, які мали належати жителям міста.

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