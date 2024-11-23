Окупаційна влада Маріуполя роздає квартири мігрантам із Середньої Азії

Заробітчан таким чином хочуть стримати від протестів через невиплачені зарплати.

Окупанти хочуть знести ще понад 20 багатоповерхівок у Маріуполі (архівне фото)

У Маріуполі роздають квартири мігрантам із Середньої Азії.

Про це повідомив Центр національного спротиву.

У Спротиві зауважили, що так окупаційна влада хоче приховати крадіжку грошей, виділених на відбудову міста, яке зруйноване російськими обстрілами.

«Виділені кремлем кошти давно розікрали гауляйтери, а будівельникам із глибин РФ перестали платити зарплати. Заробітчани залишились без засобів для існування, і бунт серед них був лише питанням часу», - зауважили у Центрі нацспротиву.

Аби стримати невдоволення, заробітчанам виділили кілька так званих «відновлених» квартир, які мали належати жителям міста.