​Латвія розширить підтримку проєктів з відновлення Чернігівської області у 2025 році

Наступного року Україна та Латвія співпрацюватимуть у декількох напрямках: у відновленні Чернігівської області, розвитку транспортного сполучення та енергетичній безпеці.

Про це під час зустрічі домовились Віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба та Надзвичайний та Повноважний посол Латвії в Україні Ілґварс Клява.

На зустрічі Ілґварс Клява запевнив, що у 2025 році Латвія продовжить виділяти кошти на допомогу Україні. У фокусі залишаються будівлі соціальної сфери – школи, лікарні, неурядові заклади. Крім цього у області працює багато латвійських волонтерів, щоб робити життя чернігівців, які постраждали від війни, комфортнішим.

Крім того, енергетичні компанії Латвії висловили бажання надати сонячні батареї для Чернігівської області. Наразі вирішується питання їхньої поставки та встановлення. Голова Державного агентства відновлення та розвитку Сергій Сухомлин запропонував, щоб сонячні панелі передавалися зокрема на водоканали, де коефіцієнт корисної дії від їхньої роботи буде високим.

Фото: Міністерство розвитку громад та територій України Надзвичайний та Повноважний посол Латвії в Україні Ілґварс Клява

Олексій Кулеба зазначив, що Україна вдячна Латвії за допомогу, та зацікавлена у продовженні співпраці.

"Вже зараз ми маємо низку пріоритетних напрямів, за якими б хотіли продовжувати співпрацю. Звичайно, що в першу чергу це підтримка наших прифронтових областей, та захист енергетичних обʼєктів", – сказав він.

Також Україна зацікавлена в розвитку транспортної логістики та доступу до балтійських портів, адже наразі доступ до портової інфраструктури Латвії можливий тільки транзитним залізничним сполученням через Польщу. Тому є необхідність будівництва нових терміналів для перестановки вагонів на візки іншої ширини колії.

"Реалізація цього проєкту створить альтернативний транспортний коридор та дозволить сформувати новий ланцюг постачання. Що в свою чергу дасть можливість збільшити обсяг вантажних перевезень та відкриє доступ українськими експортерам до портових потужностей країн Балтії", – зазначив заступник міністра розвитку громад та територій Тимур Ткаченко.

Також Уряд створив Оперативну групу з відновлення та Дорадчу групу при Агентстві відновлення, які сприятимуть координації та конкретизації проєктів. Оперативна група буде "єдиним вікном" для обміну інформацією про нагальні потреби відбудови та відновлення. Латвійських партнерів запросили приєднатися до цих груп.