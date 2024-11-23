ГУР: повернути українських дітей з російської неволі непросто

Після викрадення українських дітей з окупованих територій РФ намагається позбавити їх української ідентичності. На території Росії діє близько півсотні спеціальних програм для знищення самоідентифікації дітей та молоді України.

Про це заявив представник ГУР МО України Вадим Скібіцький під час форуму “Геноцидальні практики рф в Україні: від Голодомору до російсько-української війни”.

За його словами, повернення викрадених росією дітей України ― вкрай складний процес.

“Вивезення наших дітей починалось нібито на відпочинок, на лікування, на навчання, а потім відбувалась передача їх у російські сім’ї, щоб потім повністю їх асимілювати в російську пропаганду, в російське суспільство. [...] Звільнити українських дітей дуже непросто. Ми повертаємо буквально одиниці: кожну дитину треба фактично виривати з пазурів цього триглавого дракона”, ― заявив Вадим Скібіцький.

ГУР МО України спільно з іншими державними органами збирають усі можливі факти про злочини Росії щодо українських дітей.