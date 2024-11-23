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На Херсонщині російська армія поранила п'ятьох людей

Під обстрілами російських окупантів опинилися 17 населених пунктів області.

На Херсонщині російська армія поранила п'ятьох людей
Наслідки атаки ворожм безпілотником
Фото: ДСНС

Упродовж доби російська армія атакувала 17 населених пунктів Херсонської області. Внаслідок ударів поранень зазнали п'ятеро людей.

Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Садове, Розлив, Комишани, Софіївка, Станіслав, Томина Балка, Широка Балка, Білозерка, Кізомис, Берислав, Качкарівка, Осокорівка, Тягинка, Одрадокам'янка, Козацьке та місто Херсон.

Через російську агресію 5 людей дістали поранення.

"російські військові били по житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 9 приватних будинків. Також окупанти понівечили складське приміщення, гараж, тролейбус та приватні автомобілі", — ідеться у повідомленні.

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