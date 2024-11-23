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В тимчасово окупованому Криму росіяни встановили план із залучення людей до армії для дільничних

Поліцейські мають вербувати до армії трьох людей на день.

В тимчасово окупованому Криму росіяни встановили план із залучення людей до армії для дільничних
​Окупанти проводять регулярні перевірки на в'їздах до Сімферополя
Фото: Кримськотатарський ресурсний центр

В тимчасово окупованому Криму росіяни встановили для колаборантів план із залучення людей до армії. 

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

“Три “добровольці” у день на кожного. Таку квоту на бажаючих воювати проти України поставили колаборантам у тимчасово анексованому Криму”, - йдеться у повідомленні. 

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Залучати “добровольців” до російської армії мають дільничні поліцейські, оскільки у них розмова із потенційними “штурмовиками” коротка: “йдеш воювати, або сядеш”.

  • На тимчасово окупованих територіях окупанти змусили присягнути РФ перших строковиків на ТОТ Запоріжжя та Херсонщини.

  • Окупанти мобілізують мешканців ТОТ на строкову службу, яку вони мають проходити в окупованому Криму, де функціонують полігони підготовки перед відправкою контрактників на фронт.

  • Росіяни розпочали чергову хвилю примусової здачі крові для солдатів РФ серед бюджетників та соціально вразливої верстви населення тимчасово окупованих територій України. 

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