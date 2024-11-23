В тимчасово окупованому Криму росіяни встановили план із залучення людей до армії для дільничних

Поліцейські мають вербувати до армії трьох людей на день.

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В тимчасово окупованому Криму росіяни встановили для колаборантів план із залучення людей до армії.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

“Три “добровольці” у день на кожного. Таку квоту на бажаючих воювати проти України поставили колаборантам у тимчасово анексованому Криму”, - йдеться у повідомленні.

Залучати “добровольців” до російської армії мають дільничні поліцейські, оскільки у них розмова із потенційними “штурмовиками” коротка: “йдеш воювати, або сядеш”.