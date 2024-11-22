S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl: українська гра, на яку чекали 15 років
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl: українська гра, на яку чекали 15 років
Що буде, якщо кожного дня пити каву? Усе, що вам треба знати про вплив кави на організм, її користь і шкоду
Що буде, якщо кожного дня пити каву? Усе, що вам треба знати про вплив кави на організм, її користь і шкоду
Пейзажна алея. Що Київрада планує робити поблизу і чому обурилася Ада Роговцева?
Пейзажна алея. Що Київрада планує робити поблизу і чому обурилася Ада Роговцева?
​Міжконтинентальна балістична ракета. Час на Щекавицю?
​Міжконтинентальна балістична ракета. Час на Щекавицю?
Тисяча днів. Післямова
Тисяча днів. Післямова
Порно буде в законі?
Порно буде в законі?
Наступний крок Трампа: врятує чи зламає Україну?
Наступний крок Трампа: врятує чи зламає Україну?
Ймовірно, ЗСУ вдарили ракетами Storm Shadow по об'єкту президента Росії з підземним КП на Курщині
Ймовірно, ЗСУ вдарили ракетами Storm Shadow по об'єкту президента Росії з підземним КП на Курщині
Росія вдарила по Дніпру міжконтинентальною балістичною ракетою, "Кинджалом" і сімома крилатими ракетами
Росія вдарила по Дніпру міжконтинентальною балістичною ракетою, "Кинджалом" і сімома крилатими ракетами
ГоловнаСуспільствоВійна

ГУР заявило, що ознайомлене з планом поділу України, який пропонує Росія

За інформацією розвідки, документ підготували торік у грудні в Міноборони та Генштабі збройних сил РФ. Наразі його не передавали США.

ГУР заявило, що ознайомлене з планом поділу України, який пропонує Росія
Вадим Скібіцький
Фото: Олександр Ратушняк

Головне управління розвідки Міністерства оборони ознайомлене з планом поділу території України, який входить до прогнозу розвитку воєнно-політичної ситуації у світі до 2045 року.

Про це повідомив заступник начальника ГУР Вадим Скібіцький, передає «Інтерфакс-Україна».

За словами Скібіцького, документ підготували торік у грудні в Міноборони та Генштабі збройних сил РФ.

«Зазначений документ лягає в основу перспективного оборонного планування на певний період часу - мінімум на 10 років. Зокрема, цей документ був розроблений на період 2026-2035 рік з перспективою до 2045 року», - розповів заступник глави розвідки.

Деякі елементи цього плану озвучував Кирило Буданов у виступі на щорічній зустрічі YES. Скібіцький зазначив, що стратегічною метою Росії залишається повна окупація нашої держави, адже тоді агресор зможе мати потужний економічний, демографічний, територіальний і військовий потенціал.

«І цей сценарій розвитку подальшого з можливим поділенням території актуальний навіть не на 2035-45 рік. Він вже буде актуальний найближчим часом, на 2026 рік, а може і раніше. Ви чули заяви Путіна стосовно українських територій. Він вже говорить, що Луганська, Донецька, Херсонська, Запорізька області і Крим – це начебто території РФ згідно з їх конституцією», - сказав Скібіцький.

Як підтвердили в українській розвідці, в документі ворог прописав розподіл, що передбачає затвердження у Києві проросійського уряду або обов'язково "нейтрального", тобто без вступу країни у НАТО.

Заступник глави ГУР підтвердив, що є загроза, що цей документ росіяни можуть намагатися передати США через інші країни, але наразі такої інформації немає.

  • Відповідно до російського плану, Україну хочуть поділити на три частини. Одна – це окуповані території у складі РФ, друга – проросійське утворення з 11 областей із центром у Києві, яке відмовиться від членства в НАТО і дасть дозвіл на військову присутність Росії. Третя – області на заході країни, долю яких мають вирішити Польща, Угорщина і Румунія.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies