ГУР заявило, що ознайомлене з планом поділу України, який пропонує Росія

За інформацією розвідки, документ підготували торік у грудні в Міноборони та Генштабі збройних сил РФ. Наразі його не передавали США.

Головне управління розвідки Міністерства оборони ознайомлене з планом поділу території України, який входить до прогнозу розвитку воєнно-політичної ситуації у світі до 2045 року.

Про це повідомив заступник начальника ГУР Вадим Скібіцький, передає «Інтерфакс-Україна».

За словами Скібіцького, документ підготували торік у грудні в Міноборони та Генштабі збройних сил РФ.

«Зазначений документ лягає в основу перспективного оборонного планування на певний період часу - мінімум на 10 років. Зокрема, цей документ був розроблений на період 2026-2035 рік з перспективою до 2045 року», - розповів заступник глави розвідки.

Деякі елементи цього плану озвучував Кирило Буданов у виступі на щорічній зустрічі YES. Скібіцький зазначив, що стратегічною метою Росії залишається повна окупація нашої держави, адже тоді агресор зможе мати потужний економічний, демографічний, територіальний і військовий потенціал.

«І цей сценарій розвитку подальшого з можливим поділенням території актуальний навіть не на 2035-45 рік. Він вже буде актуальний найближчим часом, на 2026 рік, а може і раніше. Ви чули заяви Путіна стосовно українських територій. Він вже говорить, що Луганська, Донецька, Херсонська, Запорізька області і Крим – це начебто території РФ згідно з їх конституцією», - сказав Скібіцький.

Як підтвердили в українській розвідці, в документі ворог прописав розподіл, що передбачає затвердження у Києві проросійського уряду або обов'язково "нейтрального", тобто без вступу країни у НАТО.

Заступник глави ГУР підтвердив, що є загроза, що цей документ росіяни можуть намагатися передати США через інші країни, але наразі такої інформації немає.