«Це не вихідний»: Зеленський відреагував на закриття посольств і Ради через інформацію про обстріл РФ

"Коли немає повітряної тривоги, держава, виробництва, посольства – усі мають працювати однаково. І сприймати інформацію, зокрема, від розвідок саме як інформацію, а не дозвіл на вихідний", - заявив глава держави.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував реакцію іноземних посольств, Ради, різних органів влади на інформацію про можливий обстріл з боку РФ, яку масово поширювали днями.

У вечірньому відеозверненні 22 листопада Зеленський сказав, що «всі протоколи безпеки зараз такі самі, як і раніше» і «якщо лунає сигнал повітряної тривоги, треба реагувати, берегти себе та йти в укриття».

«Хоч би якою була російська ракетна загроза, її не можна ігнорувати. Але коли немає повітряної тривоги, держава, виробництва, посольства – усі мають працювати однаково. І сприймати інформацію, зокрема, від розвідок саме як інформацію, а не дозвіл на вихідний. Це стосується всіх – від Верховної Ради України та інших структур і гілок влади до органів управління в областях і громадах», - наголосив глава держави.

Президент додав, що «маємо бути свідомі того, що «товарищ» Путін буде й надалі залякувати нас», але при цьому «важливо вміти правильно реагувати та робити все, щоб ця війна поверталась додому, у Росію, і щоб там відчували, що таке війна».