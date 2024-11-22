Росія вдарила по Дніпру міжконтинентальною балістичною ракетою, "Кинджалом" і сімома крилатими ракетами
Росія вдарила по Дніпру міжконтинентальною балістичною ракетою, "Кинджалом" і сімома крилатими ракетами
Ймовірно, ЗСУ вдарили ракетами Storm Shadow по об'єкту президента Росії з підземним КП на Курщині
Ймовірно, ЗСУ вдарили ракетами Storm Shadow по об'єкту президента Росії з підземним КП на Курщині
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl: українська гра, на яку чекали 15 років
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl: українська гра, на яку чекали 15 років
Порно буде в законі?
Порно буде в законі?
Що буде, якщо кожного дня пити каву? Усе, що вам треба знати про вплив кави на організм, її користь і шкоду
Що буде, якщо кожного дня пити каву? Усе, що вам треба знати про вплив кави на організм, її користь і шкоду
Наступний крок Трампа: врятує чи зламає Україну?
Наступний крок Трампа: врятує чи зламає Україну?
Пейзажна алея. Що Київрада планує робити поблизу і чому обурилася Ада Роговцева?
Пейзажна алея. Що Київрада планує робити поблизу і чому обурилася Ада Роговцева?
​Міжконтинентальна балістична ракета. Час на Щекавицю?
​Міжконтинентальна балістична ракета. Час на Щекавицю?
Тисяча днів. Післямова
Тисяча днів. Післямова
ГоловнаСуспільствоВійна

«Це не вихідний»: Зеленський відреагував на закриття посольств і Ради через інформацію про обстріл РФ

"Коли немає повітряної тривоги, держава, виробництва, посольства – усі мають працювати однаково. І сприймати інформацію, зокрема, від розвідок саме як інформацію, а не дозвіл на вихідний", - заявив глава держави.

«Це не вихідний»: Зеленський відреагував на закриття посольств і Ради через інформацію про обстріл РФ
Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський прокоментував реакцію іноземних посольств, Ради, різних органів влади на інформацію про можливий обстріл з боку РФ, яку масово поширювали днями.

У вечірньому відеозверненні 22 листопада Зеленський сказав, що «всі протоколи безпеки зараз такі самі, як і раніше» і «якщо лунає сигнал повітряної тривоги, треба реагувати, берегти себе та йти в укриття».

«Хоч би якою була російська ракетна загроза, її не можна ігнорувати. Але коли немає повітряної тривоги, держава, виробництва, посольства – усі мають працювати однаково. І сприймати інформацію, зокрема, від розвідок саме як інформацію, а не дозвіл на вихідний. Це стосується всіх – від Верховної Ради України та інших структур і гілок влади до органів управління в областях і громадах», - наголосив глава держави.

Президент додав, що «маємо бути свідомі того, що «товарищ» Путін буде й надалі залякувати нас», але при цьому «важливо вміти правильно реагувати та робити все, щоб ця війна поверталась додому, у Росію, і щоб там відчували, що таке війна».

  • Посольство США 20 листопада опублікувало звернення до своїх громадян на території України із попередженням про потенційну "значну повітряну атаку", яку Росія може провести сьогодні. У зв'язку з цим посольство мали зачинити. 
  • Також призупинили свою роботу посольства Іспанії, Італії та Греції.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies