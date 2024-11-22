Росія вдарила по Дніпру міжконтинентальною балістичною ракетою, "Кинджалом" і сімома крилатими ракетами
Росія вдарила по Дніпру міжконтинентальною балістичною ракетою, "Кинджалом" і сімома крилатими ракетами
Ймовірно, ЗСУ вдарили ракетами Storm Shadow по об'єкту президента Росії з підземним КП на Курщині
Ймовірно, ЗСУ вдарили ракетами Storm Shadow по об'єкту президента Росії з підземним КП на Курщині
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl: українська гра, на яку чекали 15 років
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl: українська гра, на яку чекали 15 років
Порно буде в законі?
Порно буде в законі?
Що буде, якщо кожного дня пити каву? Усе, що вам треба знати про вплив кави на організм, її користь і шкоду
Що буде, якщо кожного дня пити каву? Усе, що вам треба знати про вплив кави на організм, її користь і шкоду
Наступний крок Трампа: врятує чи зламає Україну?
Наступний крок Трампа: врятує чи зламає Україну?
Пейзажна алея. Що Київрада планує робити поблизу і чому обурилася Ада Роговцева?
Пейзажна алея. Що Київрада планує робити поблизу і чому обурилася Ада Роговцева?
​Міжконтинентальна балістична ракета. Час на Щекавицю?
​Міжконтинентальна балістична ракета. Час на Щекавицю?
Тисяча днів. Післямова
Тисяча днів. Післямова
ГоловнаСуспільствоВійна

РФ не змогла збільшити чисельність своєї армії на війні до 690 тисяч через великі втрати, - джерело

Наразі залучили майже 580 тисяч військових.

РФ не змогла збільшити чисельність своєї армії на війні до 690 тисяч через великі втрати, - джерело
Окупанти працюють з ПТРК «Фагот», Луганська область, 10 квітня 2024 року.
Фото: EPA/UPG

Росія планувала збільшити чисельність своєї армії для війни в Україні до 690 тисяч військовослужбовців.

Про це LB.ua повідомило джерело у командуванні ЗСУ.

Ворог наростив своє  угруповання на 100 тисяч осіб - до 575 тисяч, сказало джерело. Зараз у війні проти України задіяно майже 580 тисяч російських військових.

При цьому співрозмовник видання зазначив, що Росії не вдалося збільшити угруповання через великі втрати, які завдають ворогу Сили оборони України.

Також джерело повідомило, що на сьогодні активна лінія фронту становить близько 1200 км - вона збільшилася цього року на 255 км.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies