РФ не змогла збільшити чисельність своєї армії на війні до 690 тисяч через великі втрати, - джерело

Наразі залучили майже 580 тисяч військових.

Окупанти працюють з ПТРК «Фагот», Луганська область, 10 квітня 2024 року.

Росія планувала збільшити чисельність своєї армії для війни в Україні до 690 тисяч військовослужбовців.

Про це LB.ua повідомило джерело у командуванні ЗСУ.

Ворог наростив своє угруповання на 100 тисяч осіб - до 575 тисяч, сказало джерело. Зараз у війні проти України задіяно майже 580 тисяч російських військових.

При цьому співрозмовник видання зазначив, що Росії не вдалося збільшити угруповання через великі втрати, які завдають ворогу Сили оборони України.

Також джерело повідомило, що на сьогодні активна лінія фронту становить близько 1200 км - вона збільшилася цього року на 255 км.