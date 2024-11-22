Генштаб: росіяни активні на Покровському, Курахівському і Времівському напрямках

Від терористичних атак ворога постраждала низка населених пунктів Сумської, Чернігівської та Харківської областей

Станом на 16.00 22 листопада на фронті відбулися 118 бойових зіткнень. Найбільша активність окупантів спостерігається на Покровському, Курахівському і Времівському напрямках.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Протягом доби від терористичних атак ворога постраждала низка населених пунктів Сумської, Чернігівської та Харківської областей. Артилерійських обстрілів противник завдав по Блешні, Олександрії, Тимофіївці, Тур’ї, Ободам, Журавці.

Росіяни завдали чотири авіаудари по Курщині, скинувши при цьому чотири КАБи. Також на цьому напрямку українські воїни відбивають ворожі атаки, яких за сьогодні вже налічується 19.

На Харківському напрямку ворог два рази штурмував позиції наших захисників в районі населеного пункту Вовчанськ.

На Куп’янському ворог протягом дня намагався просунутися до наших позицій в районі Зеленого Гаю. Там триває одне боєзіткнення.

Агресор збільшив кількість атак до 12 на Лиманському напрямку. Відбулися бойові дії поблизу Греківки, Новоєгорівки, Макіївки, Торського та Тернів. Одне боєзіткнення триває. Бомбардувальна авіація противника завдала удару в районі Іванівки.

На Сіверському ворог завдав авіаударів керованими авіаційними бомбами в районах Білогорівки, Закітного та Сіверська.

На Краматорському наші захисники відбивають атаку окупантів в районі Ступочок.

На Торецькому загарбник три рази атакував в районі Торецька. Відбили дві атаки, ще точиться один бій.

Висока активність ворога наразі зберігається на Покровському напрямку. В районах Миролюбівки, Променя, Лисівки, Сухого Яру, Пустинки, Григорівки, Даченського, Петрівки та Пушкіного, 29 разів за сьогодні тут розпочиналися зіткнення різної інтенсивності. Наразі тривають п’ять боїв у районах Миролюбівки, Сухого Яру, Петрівки та Пустинки.

Напружена ситуація залишається на Курахівському напрямку. Поблизу Берестків, Сонцівки, Новодмитрівки, Курахового, Катеринівки, Романівки та Антонівки відбили 11 штурмів, на даний час триває ще десять боїв.

На Времівському агресор намагається наступати на позиції українських захисників поблизу Трудового, Костянтинопольського, Розливу, Роздольного, Сухих Ялів та Новодарівки. 14 атак вже відбили, дев’ять ще тривають. Противник завдав авіаударів КАБами в районах Великої Новосілки та Нового Комара.

На Придніпровському наші захисники відбили три штурми ворога. Авіаудару зазнало Козацьке.