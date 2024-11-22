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Засудили коригувальника російських обстрілів позицій ЗСУ на Слов’янському напрямку

Зловмисник передавав окупантам геолокації потенційних цілей через анонімний чат.

Засудили коригувальника російських обстрілів позицій ЗСУ на Слов’янському напрямку
затримання коригувальника

До 10 років ув’язнення засудили російського інформатора на Донеччині. Зловмисник коригував ворожий вогонь по бойових позиціях українських військ на Слов’янському напрямку.

Про це повідомила Служба безпеки України.

Коригувальника цікавили опорні пункти оборони і вогневі позиції далекобійної артилерії Збройних сил.

Співробітники СБУ затримали зловмисника у листопаді 2022 року під час контрдиверсійних заходів у Слов’янську. Засуджений – безробітний житель, який потрапив у поле зору російських спецслужб через свої прокремлівські дописи в забороненій соцмережі «Однокласники».

Через анонімний час чоловік скидав росіянам геолокації потенційних цілей. Листування з ворогом засуджений видаляв. Враховуючи співпрацю зі слідством, суд призначив коригувальнику 10 років тюрми за поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ чи інших військових формувань.

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