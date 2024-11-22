Киянка отримала вирок суду за вбивство кота

За підтримання публічного обвинувачення Деснянською окружною прокуратурою міста Києва судом оголошено обвинувальний вирок 56-річній киянці у жорстокому поводженні з котом, що призвело до загибелі тварини, вчинене активним способом. Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Суд визнав її винною у жорстокому поводженні з котом, що призвело до його загибелі та призначив їй покарання у виді 5 років позбавлення волі з іспитовим терміном 1 рік.

Прокурор у суді довів, що у вересні 2024 року жінка в стані алкогольного сп’яніння викинула з вікна квартири свого кота на прізвисько “Персик”. Внаслідок падіння тварина, яка прожила у власниці 18 років, померла від отриманих травм.

Зазначені події відбувались вдень, внаслідок чого свідками жорстокого поводження стали сусіди та випадкові перехожі.

У суді жінка свою вину визнала повністю та розкаялась.