У Києві суд виніс вирок чоловікові, який кинув об землю собаку у Дніпровському районі, повідомляє Київська міська прокуратура.

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Дніпровської окружної прокуратури міста Києва судом оголошено обвинувальний вирок 39-річному киянину у жорстокому поводженні з собакою, що призвело до тілесних ушкоджень тварини, вчинене активним способом (ч. 3 ст. 299 КК України).

Прокурором у суді доведено, що обвинувачений побачив на вулиці собаку сусідки, схопив її за лапи, підняв вверх та кинув з висоти на асфальт.

Його супутниця намагалась зупинити знущання над твариною, однак їй це не вдалось.

Травмована собака на прізвисько «Пуля» втекла, і власниці вдалось знайти її лише наступного дня. Тоді ж пса показали ветеринару, який діагностував у неї травми гортані та ребер. У травні чоловіку повідомили про підозру.

У суді обвинувачений свою вину визнав повністю та розкаявся. Свої дії він пояснив тим, що собака «попала йому під гарячу руку», оскільки раніше його рідні посварилися з хазяйкою «Пулі», тож чоловік був розлючений. Також він погодився оплатити лікування тварини.

Враховуючи ці обставини, суд визнав обвинуваченого винним у жорстокому поводженні з собакою та призначив йому покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з іспитовим терміном 3 роки.