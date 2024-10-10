Демобілізація колишніх обмежено придатних 18-25 років можлива лише за умови додаткової мобілізації, - Стефанчук

Необхідно знайти тих, хто прийде в армію на місце демобілізованих.

Демобілізація колишніх обмежено придатних 18-25 років можлива лише за умови додаткової мобілізації. Необхідно знайти не просто рішення про демобілізацію цієї категорії. А знайти тих, хто прийде в армію на місце демобілізованих.

Про це на брифінгу заявив спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук, передає кореспондент LB.ua.

"Це дуже непросте питання (щодо демобілізації колишніх обмежено придатних віком з 18 до 25 років). Ви знаєте, що ми не один раз зустрічалися з вищим військовим керівництвом і пропрацьовували це…. Я не можу назвати кількість (таких мобілізованих), тому що ми проводили ці засідання в таємному режимі… І зараз ми повинні знайти не просто можливість, скажімо так, демобілізувати їх, а можливість зрозуміти, хто прийде на їхнє місце", - сказав він.

Стефанчук підкреслив, що "просто демобілізація – це буде обвал окремих ділянок українського фронт в супротиві Російській Федерації. І ми не хочемо, щоб за цими популістичними рішеннями хтось піарився. Бо тут не питання для піару, а питання для безпеки нашої країни", - додав Голова ВРУ.

Він нагадав, що до прийняття закону військове керівництво ухвалило відповідну директиву, за якою більше не мобілізують цю категорію віком 18-25 років.

"І ще до моменту внесення і прийняття цього закону, військові пообіцяли, що не будуть закріплювати цих мобілізованих по бойових розпорядженнях на складних ділянках фронту", - сказав Стефанчук.

Він пообіцяв, що буде знайдено механізм демобілізації цієї категорії.

"Ми знайдемо цей варіант, безперечно. Але ми повинні зробити це настільки збалансовано, щоб український фронт, ЗСУ мали можливість вистояти… Я думаю, що, як і завжди, в спокійному, нормальному темпі та режимі ми знайдемо це рішення в стінах українського парламенту", - наголосив спікер.