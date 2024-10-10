Джерела: в момент удару по аеродрому "Ханская" там перебували десятки літаків та вертольотів

Під час атаки Сил оборони на адигейський аеродром там перебували 57 бойових і тренувальних літаків та вертольотів. Серед них – Су-34, Су-35 і Мі-8.

Зараз встановлюють, скільки з них пошкоджені. Про це повідомили джерела LB.ua у Силах оборони.

Однак уже відомо, що на аеродромі – масштабні пожежі та детонація. Це підтверджено і даними супутника.

За даними наших джерел, ворог використовує цей аеродром у Краснодарському краї (за 450 км від лінії фронту) для дозаправки та ракетно-бомбових ударів по підрозділах Сил оборони та населених пунктах України.

"СБУ системо знищує військовий потенціал рашистів. Після кожної атаки у рф все менше ресурсів, щоб вести війну проти нашої держави. Працюємо над тим, щоб у росії не було ні ракет, ні літаків, які можуть завдавати ударів по Україні", – заявило поінформоване джерело у СБУ.

Фото: Генштаб у Facebook

Співрозмовник також додав, що в ніч на 10 жовтня дрони СБУ, ГУР, ЗСУ та ССО уразили склад "Шахедів" в районі Єйська. Там зафіксовано декілька сильних вибухів, які викликали пожежу та подальшу детонацію на місці зберігання безпілотників.