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Кліматична дипломатія України: пріоритети на COP29 у Баку

10 жовтня 2024 року в столиці Азербайджанської Республіки починає роботу Pre-COP29, фінальний міжнародний захід перед Конференцією ООН зі зміни клімату (COP29), що відбудеться вже за місяць у Баку.

В умовах глобальних кліматичних змін питання екологічної безпеки й сталого розвитку стають дедалі важливішими. COP29 є важливим етапом на шляху до спільних рішень. Для України цей саміт має особливе значення, оскільки ми продовжуємо активно відстоювати принципи екологічної та енергетичної безпеки, що є важливими складовими Формули миру Президента Володимира Зеленського.

Після каховської трагедії
Фото: надав Михайло Сон
Після каховської трагедії

Пріоритети України на COP29

1. Нові кліматичні фінансові механізми (NCQG)

Україна підтримує встановлення Нової колективної кількісної цілі з фінансування (NCQG), що дозволить усім країнам реалізовувати амбітні кліматичні дії. Умовою цього має бути прозоре та надійне звітування про викиди, яке забезпечить досягнення цілей Паризької угоди та екологічну цілісність.

2. Міжнародні ринки вуглецю та Стаття 6 Паризької угоди

Україна прагне до повної реалізації Статті 6 Паризької угоди, що регулює міжнародні ринки вуглецю. COP29 у Баку є важливою можливістю для ухвалення інноваційних рішень у сфері вуглецевих ринків і залучення приватного бізнесу до кліматичних дій.

3. Посилення енергетичної безпеки та стійкості

Перехід до декарбонізації можливий лише за умов гарантованої енергетичної безпеки. Україна закликає до діалогу з питань енергетичної безпеки, який дозволить ефективно рухатися до кліматичної нейтральності.

Кліматична нейтральність 2050: мета України

Цього тижня Верховна Рада України ухвалила рішення про досягнення кліматичної нейтральності до 2050 року, демонструючи готовність до зеленої трансформації, незважаючи на постійні виклики та загрози через війну. Створення сприятливих умов для відновлення країни сприятиме глобальній кліматичній нейтральності.

Формула миру та екологічна безпека

Кліматичні зміни загострюють конфлікти, що особливо відчутно в постраждалих від війни регіонах. Тому екологічна та енергетична безпека є важливими елементами Формули миру Президента Зеленського. Україна прагне привернути увагу до екологічних наслідків війни, таких як екоцид, руйнування інфраструктури, забруднення вод і ґрунтів.

Стратегічне партнерство України та Азербайджану

Україна глибоко цінує стратегічне партнерство з Азербайджаном. Ця взаємодія має ключове значення для відновлення інфраструктури нашої держави та забезпечення стабільності в регіоні. Ми особливо вдячні Азербайджану за постійну підтримку України в ці складні часи, зокрема за гуманітарну допомогу, участь у відновленні міста Ірпінь та готовність сприяти процесам екологічної й енергетичної безпеки. Це партнерство є важливим фактором для зміцнення миру й безпеки у нашому регіоні.

COP29 у Баку стане важливим етапом на шляху до екологічної та безпечної планети. Для України це можливість домовитися про збалансовані рішення для справедливого та стійкого миру.

Юрій Гусєв Юрій Гусєв , Надзвичайний та Посноважний Посол України в Азербайджанській Республіці
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