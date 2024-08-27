Бєлоусов, де резерви?
Бєлоусов, де резерви?
«Конотопська відьма»: як з хорошого мему зробити погане кіно
«Конотопська відьма»: як з хорошого мему зробити погане кіно
Оксана Баюл-Фаріна, перша олімпійська чемпіонка України: «Зараз я знаходжуся в США, але моє серце – в Дніпрі»
Оксана Баюл-Фаріна, перша олімпійська чемпіонка України: «Зараз я знаходжуся в США, але моє серце – в Дніпрі»
В Одеській області поранені семеро людей, зокрема двоє дітей (оновлено)
В Одеській області поранені семеро людей, зокрема двоє дітей (оновлено)
Зеленський скликає на понеділок нараду через зрадників і втікачів із України
Зеленський скликає на понеділок нараду через зрадників і втікачів із України
У Вінницькій області спрацювала ППО
У Вінницькій області спрацювала ППО
Підрозділ Сенцова узяв у полон 19-річного росіянина, якого відправили на війну замість в'язниці
Підрозділ Сенцова узяв у полон 19-річного росіянина, якого відправили на війну замість в'язниці
Нардепи опублікували список колег, які не підтримали заборону РПЦ (доповнено)
Нардепи опублікували список колег, які не підтримали заборону РПЦ (доповнено)
Ворог вдарив по енергетиці. У містах були екстрені відключення та перебої з водою (доповнено)
Ворог вдарив по енергетиці. У містах були екстрені відключення та перебої з водою (доповнено)
ГоловнаСвіт

Генсек ООН "надіслав сигнал SOS" щодо кліматичної ситуації в Тихому океані

Антоніу Гутерреш закликав країни збільшити внески у фонд адаптації до змін клімату.

Генсек ООН "надіслав сигнал SOS" щодо кліматичної ситуації в Тихому океані
Фото: EPA

Під час перебування на Тонґа для участі у Форумі тихоокеанських островів генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш заявив про критичну для регіону ситуацію зі змінами клімату.

Як пише Reuters, Гутерреш описав свою місію як "надсилання сигналу SOS - Save Our Seas (врятуйте наші моря - ред.)". 

За його словами, температура води в Тихому океані зростає втричі швидше, ніж середній світовий показник, а населення Океанії потерпає від підняття рівня води, оскільки практично уся інфрастуруктура острівних держав розташована у 500-метровій зоні від берега. 

Гуттереш хоче, щоб заможні країни ООН, а особливо ті, що декларують роль глобальних лідерів, активніше фінансували у фонд, який допомагає бідним державам боротися з наслідками кліматичних змін. За його підрахунками, сума має складати 40 мільярдів доларів на рік. Генсек також закликає світ відмовитися від використання викопного палива. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies