Генсек ООН "надіслав сигнал SOS" щодо кліматичної ситуації в Тихому океані

Під час перебування на Тонґа для участі у Форумі тихоокеанських островів генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш заявив про критичну для регіону ситуацію зі змінами клімату.

Як пише Reuters, Гутерреш описав свою місію як "надсилання сигналу SOS - Save Our Seas (врятуйте наші моря - ред.)".

За його словами, температура води в Тихому океані зростає втричі швидше, ніж середній світовий показник, а населення Океанії потерпає від підняття рівня води, оскільки практично уся інфрастуруктура острівних держав розташована у 500-метровій зоні від берега.

Гуттереш хоче, щоб заможні країни ООН, а особливо ті, що декларують роль глобальних лідерів, активніше фінансували у фонд, який допомагає бідним державам боротися з наслідками кліматичних змін. За його підрахунками, сума має складати 40 мільярдів доларів на рік. Генсек також закликає світ відмовитися від використання викопного палива.