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Канада запровадить жорсткі мита на китайські електрокари та метали

В уряді Джастіна Трюдо вирішили наслідувати приклад Сполучених Штатів.

Канада запровадить жорсткі мита на китайські електрокари та метали
Фото: mi100.info

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо оголосив про рішення уряду запровадити 100-відсоткове мито на імпорт китайських електрокарів.

Як повідомляє The Guardian, також імпортери будуть змушені платити 25% від вартості завезеного у Канаду з Піднебесної металу - сталі та алюмінію. За словами Трюдо, таким чином влада в Оттаві намагається протидіяти "навмисній, схваленій китайською владою політиці перенасичення ринку". 

Уряд не уточнив, чи стосуватимуться обмеження автомобілів Tesla, які виробляють на заводі у Китаї. На тлі заяв Трюдо акції дітища Ілона Маска впали на 3%. Очікується, що компанія може припинити возити до Канади китайські автомобілі і перепрофілювати цей напрям на американське виробництво.

Нові канадські мита практично дублюють ті, що були запроваджені адміністрацією Джо Байдена у США наприкінці весни. 

 

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