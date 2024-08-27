Парламент Нідерландів попросив уряд змусити українців платити за притулки

Муніципальна влада не розуміє, що робити, якщо наші співвітчизники не хочуть сплачувати за житло.

У парламенті Нідерландів представники усіх фракцій підтримали звернення до уряду щодо ситуації з платою за притулки для українських мігрантів.

Як пише "Європейська правда", з 1 липня діє норма, відповідно до якої українці, які працюють, повинні платити за розміщення. Проте нідерландські муніципалітети не завжди здатні переконати наших співвітчизників це робити і не розуміють, як діяти у випадку відмови.

З ініціативою передати питання на розгляд уряду виступила депутатка з ультраправої партії PVV Марина Вонделінг. Вона хоче, щоб до 1 січня 2025 року міністерка у справах притулку та міграції Марджолін Фабер забезпечила безперебійне отримання муніципалітетами плати від українців.