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Парламент Нідерландів попросив уряд змусити українців платити за притулки

Муніципальна влада не розуміє, що робити, якщо наші співвітчизники не хочуть сплачувати за житло.

Парламент Нідерландів попросив уряд змусити українців платити за притулки
Фото: Міноборони Нідерландів

У парламенті Нідерландів представники усіх фракцій підтримали звернення до уряду щодо ситуації з платою за притулки для українських мігрантів.

Як пише "Європейська правда", з 1 липня діє норма, відповідно до якої українці, які працюють, повинні платити за розміщення. Проте нідерландські муніципалітети не завжди здатні переконати наших співвітчизників це робити і не розуміють, як діяти у випадку відмови.

З ініціативою передати питання на розгляд уряду виступила депутатка з ультраправої партії PVV Марина Вонделінг. Вона хоче, щоб до 1 січня 2025 року міністерка у справах притулку та міграції Марджолін Фабер забезпечила безперебійне отримання муніципалітетами плати від українців. 

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