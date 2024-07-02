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Новий уряд Нідерландів склав присягу, ультраправі мають найбільше міністерств

Новий кабінет міністрів хоче значно скоротити міграцію, що ознаменує найбільш жорсткий правий зсув у країні за десятиліття.

Новий уряд Нідерландів склав присягу, ультраправі мають найбільше міністерств
Очільник ультраправої "Партії свободи" Герт Вілдерс
Фото: EPA/UPG

Сьогодні склав присягу новий кабінет міністрів Нідерландів. Ультраправа “Партія свободи” Герта Вілдерса вперше увійшла до складу уряду країни, пише Bloomberg.

Новий уряд на чолі з політисилою Вілдерса хоче значно скоротити міграцію, що ознаменує найбільш жорсткий правий зсув у Нідерландах за десятиліття. Кабінет міністрів має на меті запровадити надзвичайне законодавство, щоб обмежити приплив мігрантів і домогтися відмови від міграційної політики Європейського Союзу.

Після шокової перемоги на листопадових виборах Вілдерс мав намір сформувати правий кабінет міністрів. Однак політик був змушений відмовитися від своєї спроби стати прем'єр-міністром, щоб просунути переговори. Натомість чотири коаліційні партії обрали очільником уряду колишнього керівника розвідки Діка Шуфа, який не належить до жодної партії.

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Шуф, який має досвід у сфері міграції та безпеки як досвідчений урядовець, замінив на посаді Марка Рютте, який був прем’єром найдовше. Пізніше цього року Рютте змінить Єнса Столтенберга на посаді генерального секретаря Організації Північноатлантичного договору (НАТО).

Лідери чотирьох партій коаліції вирішили не входити в кабінет. Вони розділили між собою 15 посад у кабінеті міністрів, причому “Партія свободи” Вілдерса отримала п’ять міністерств, а правоцентристська Народна партія за свободу та демократію (VVD) ‒ чотири.

Король Нідерландів Віллем-Олександр і новий прем'єр-міністр Дік Шуф
Фото: EPA/UPG
Король Нідерландів Віллем-Олександр і новий прем'єр-міністр Дік Шуф

Король Нідерландів приводить до присяги нового прем’єр-міністра Нідерландів Діка Шуфа та його кабінет
Фото: EPA/UPG
Король Нідерландів приводить до присяги нового прем’єр-міністра Нідерландів Діка Шуфа та його кабінет

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