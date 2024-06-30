Очільник уряду Нідерландів Рютте записав прощальне звернення до народу і закликав підтримувати Україну

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте записав прощальне відеозвернення до народу, у якому закликав підтримувати Україну і берегти мир у своїй державі, передає "Голос Америки".

“Надзвичайно важливо, щоб наша країна була включена в Європейський Союз і НАТО. ... Разом ми сильніші, ніж наодинці. Особливо зараз, коли війна відбувається за кілька годин польоту від нашої країни”, – сказав Рютте.

Ik vond het een enorme eer en een groot genoegen om jullie minister-president te mogen zijn.



En ik heb het met ongelooflijk veel plezier gedaan.



Dank.



Dank.



Dank. pic.twitter.com/jK6RGdsylo — Mark Rutte (@MinPres) June 30, 2024

Він зауважив, що "ця думка повинна мотивувати нас продовжувати підтримувати Україну. Задля миру там і безпеки тут", бо тут "немає війни, ви можете бути тим, ким ви є, ми процвітаємо”.

Також посадовець подякував нідерландцям за можливість очолювати уряд.

"Я вважаю великою честю і великим задоволенням бути вашим прем’єр-міністром. Я робив це з неймовірним задоволенням. Дякую. Дякую. Дякую", - наголосив Рютте.

Він також згадав у зверненні авіакатастрофу MH17, яка сталася у 2014 році біля Донецька і назвав її "можливо, найбільш глибокою та емоційною подією за час свого прем'єрства".

"MH17 змінив мої особисті погляди на світ. Після MH17 я зрозумів більше ніж раніше, наскільки важливими є те, що країна не є наодинці у світі, повному сум'яття та загроз. Як країни, що працюють разом, відкривають вікна один одному", - зауважив Рютте.