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Марка Рютте обрали новим генсеком НАТО

Призначення Рютте стало формальністю, оскільки його єдиний суперник, президент Румунії Клаус Йоганніс, оголосив минулого тижня, що виходить із перегонів.

Марка Рютте обрали новим генсеком НАТО

Члени НАТО обрали наступним генеральним секретарем прем’єр-міністра Нідерландів Марка Рютте, повідомляє Reuters. 

Видання зазначає, що призначення Рютте стало формальністю після того, як його єдиний суперник на цю посаду, президент Румунії Клаус Йоганніс, оголосив минулого тижня, що він виходить із перегонів, оскільки не зміг набрати популярності.

Офіційно Рютте вступить на посаду 1 жовтня. До того часу генсеком НАТО продовжить бути Єнс Столтенберг.

Зазначимо, Рютте є прихильником України та виступав на її підтримку від початку великої війни з РФ.

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