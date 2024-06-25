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Наступний раунд переговорів із Євросоюзом щодо вступу України відбудеться у липні, — Стефанішина

Україна повинна узгодити всі важливі питання щодо зобов'язань під час вступу до ЄС.

Наступний раунд переговорів із Євросоюзом щодо вступу України відбудеться у липні, — Стефанішина
переговори щодо вступу України в ЄС, Люксембург
Фото: Денис Шмигаль

Наступний раунд переговорів щодо вступу України в ЄС відбудеться у липні в одній з європейських країн.

Про це повідомила віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина після завершення першої міжурядової конференції між Україною і ЄС щодо вступу України, пише "Укрінформ".

"Вже у липні відбудеться наступна зустріч наших делегацій. Де? В Європі", — сказала віцепрем’єр.

Під час сьогоднішньої конференції сторони вже почали узгоджувати календар заходів щодо усіх 33 напрямків майбутніх переговорів. Стефанішина наголосила, що переговори по окремих секторах тільки розпочалися.

"Уряд представив свою переговорну позицію, яку схвалив у п’ятницю, але, звичайно, для того, щоб сьогоднішня зустріч відбулася, потрібне узгодження всіх 27 держав Європейського Союзу, і над цим ми працювали достатньо довго", — додала Стефанішина.

Під час обговорень виникали спірні питання у торгівлі з сусідніми країнами, зокрема із Польщею. Також продовжувався системний діалог з Угорщиною. 

Також виникало питання чи зможе Україна в умовах війни імплементувати певні зобов’язання в рамках процесу входження, розповіла Стефанішина.

"Ми працювали з усіма державами, які наприкінці затвердили переговорну рамку ЄС, що дало змогу сьогодні офіційно розпочати переговори", — зазначила дипломат.

  • У Люксембурзі розпочалася перша Міжурядова конференція щодо вступу України в ЄС, яка дасть офіційний старт перемовинам про членство України в Європейському Союзі.
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