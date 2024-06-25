Україна зробить все можливе, аби завершити процес набуття повноправного членства у ЄС, — Шмигаль

Під час виступу на першій міжурядовій конференції щодо початку переговорів про членство України в ЄС у Люксембурзі прем'єр-міністр Денис Шмигаль запевнив, що Україна зробить усе можливе, аби завершити процес набуття повноправного членства у ЄС, пише "Укрінформ".
"Тисячі найкращих синів та доньок України віддали свої життя за незалежну європейську Україну. Я схиляю голову у пам’ять про полеглих українських героїв. Я схиляю голову на знак подяки українським військовим, які зробили цей день можливим. За те, що вони дали змогу розпочати переговорний процес, який врешті-решт призведе до вступу України до ЄС. Ми зробимо усе можливе, аби досягти цього", — зазначив Шмигаль.
Прем'єр додав, що "на шляху до членства на нас чекає ще багато роботи" і Україна готова до цього, адже продемонструвала, здатна просуватися швидко й досягати неможливого.
На переконання глави українського уряду, європейські партнери позитивно сприймуть офіційну переговорну позицію України, яку буде представлено сьогодні.
"Майбутнє членство України - це найкраща відповідь Європи на нинішні виклики й унікальна можливість зміцнити Євросоюз. Ми переконані, що допомога Україні у перемозі над російським агресором та подоланні складнощів повоєнної відбудови стане найбільшим досягненням Європи", — наголосив він.
Шмигаль підкреслив, що "сильна Україна неможлива поза межами ЄС, як і сильний ЄС неможливий без України".
"Початок перемовин — це й важливий крок до досягнення нашої спільної перемоги. Разом ми здолаємо. Разом ми збудуємо безпечну, успішну та сильну Європу від Лісабона до Луганська", — підсумував він.
- У Люксембурзі розпочалася перша Міжурядова конференція щодо вступу України в ЄС, яка дасть офіційний старт перемовинам про членство України в Європейському Союзі.
- Раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн підтвердила, що Україна виконала всі вимоги для відкриття переговорів про вступ до ЄС.
Шлях України до вступу у ЄС
- Україна подала заявку на вступ до Євросоюзу в лютому 2022, коли почалася повномасштабна війна.
- 23 червня 2022 Україна отримала статус кандидатки в члени Євросоюзу. Київ отримав від Брюсселя список необхідних для подальшої євроінтеграції семи реформ.
- 8 листопада 2023 Єврокомісія рекомендувала почати процес переговорів про вступ України до ЄС. ЄК вважала повністю успішними чотири з семи вимог: впровадження законодавства щодо процедури добору суддів Конституційного суду України, відповідно до рекомендацій Венеційської комісії, завершення перевірки доброчесності кандидатів у члени Вищої ради юстиції й створення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, відповідність законодавства про боротьбу з відмиванням грошей стандартам FATF і схвалення стратегічного плану реформування всього правоохоронного сектору, реформа медіагалузі – приведення українського законодавства у відповідність з Директивою ЄС про аудіовізуальні медіапослуги. Натомість над боротьбою з корупцією, законодавством про нацменшини та зменшенням впливу олігархів ще слід було працювати.
- Політичне рішення про початок переговорів про вступ залежить від усіх 27 країн-членів Євросоюзу. Основною перешкодою була Угорщина, яка виступає проти приєднання України і натомість пропонує якусь угоду про співпрацю. Проросійський прем'єр Словаччини Роберт Фіцо казав, що не вважає Україну готовою до вступу, але пообіцяв не перешкоджати початку переговорів. Наразі Угорщина обіцяла не блокувати вступу України.
- Президент України Володимир Зеленський говорив, що якщо Єврорада не ухвалить рішення про переговори, то це означатиме вплив на це президента Росії: "вони почали працювати з країнами, не тільки Європи, на багатьох континентах, і тиснути на них. Тому якщо не буде позитивного результату, то питання не в плані Б. У нас є лише один план – це вибір нашого народу бути в ЄС. Тому якщо не буде там позитиву, це буде говорити про те, що Путін наклав вето на це рішення. Ось про що це буде говорити, мені так здається".
- Зрештою в грудні 2023 Єврорада дозволила запустити процес перемовин про вступ із Україною. Таке ж рішення ухвалили щодо Молдови, а Грузію зробили кандидаткою на вступ. Щоправда, європейські прагнення цієї країни під загрозою у зв'язку з ухваленням закону про "іноагентів".