Україна зробить все можливе, аби завершити процес набуття повноправного членства у ЄС, — Шмигаль

"Сильна Україна неможлива поза межами ЄС, як і сильний ЄС неможливий без України".

Під час виступу на першій міжурядовій конференції щодо початку переговорів про членство України в ЄС у Люксембурзі прем'єр-міністр Денис Шмигаль запевнив, що Україна зробить усе можливе, аби завершити процес набуття повноправного членства у ЄС, пише "Укрінформ".

"Тисячі найкращих синів та доньок України віддали свої життя за незалежну європейську Україну. Я схиляю голову у пам’ять про полеглих українських героїв. Я схиляю голову на знак подяки українським військовим, які зробили цей день можливим. За те, що вони дали змогу розпочати переговорний процес, який врешті-решт призведе до вступу України до ЄС. Ми зробимо усе можливе, аби досягти цього", — зазначив Шмигаль.

Прем'єр додав, що "на шляху до членства на нас чекає ще багато роботи" і Україна готова до цього, адже продемонструвала, здатна просуватися швидко й досягати неможливого.

На переконання глави українського уряду, європейські партнери позитивно сприймуть офіційну переговорну позицію України, яку буде представлено сьогодні.

"Майбутнє членство України - це найкраща відповідь Європи на нинішні виклики й унікальна можливість зміцнити Євросоюз. Ми переконані, що допомога Україні у перемозі над російським агресором та подоланні складнощів повоєнної відбудови стане найбільшим досягненням Європи", — наголосив він.

Шмигаль підкреслив, що "сильна Україна неможлива поза межами ЄС, як і сильний ЄС неможливий без України".

"Початок перемовин — це й важливий крок до досягнення нашої спільної перемоги. Разом ми здолаємо. Разом ми збудуємо безпечну, успішну та сильну Європу від Лісабона до Луганська", — підсумував він.

У Люксембурзі розпочалася перша Міжурядова конференція щодо вступу України в ЄС, яка дасть офіційний старт перемовинам про членство України в Європейському Союзі.

Раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн підтвердила, що Україна виконала всі вимоги для відкриття переговорів про вступ до ЄС.

Шлях України до вступу у ЄС