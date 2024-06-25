Зеленський: від сьогодні відраховуватиметься старт членства України в ЄС

Президент України Володимир Зеленський під час виступу з нагоди першої Міжурядової конференції щодо вступу України в ЄС, наголосив на важливості початку переговорів щодо євроінтергації України.

Текст звернення президент Зеленський опублікував у мережі "Х".

"Сьогодні історичний день, коли ми переходимо до фактичних, реальних переговорів із Європейським Союзом щодо членства України. 28 лютого 2022 року, за кілька днів після початку повномасштабного вторгнення, ми підписали заявку на вступ.

Майже два роки тому, у червні 2022-го, ми здобули кандидатство, а в грудні минулого року отримали політичне рішення щодо переговорів. Але саме від сьогоднішнього дня відраховуватиметься старт нашого членства у Євросоюзі: перша міжурядова конференція України та ЄС – уже сьогодні", — ідеться у зверненні Президента.

Володимир Зеленський подякував військовим, які стоять на захисті держави, а також команді, яка "робить усе, щоб Україна стала частиною Європейського Союзу". "Нас уже ніколи не збити зі шляху в об’єднану Європу, у наш спільний дім – усіх європейських націй. Дім, який має бути мирним!", — додав він.

Початок переговорного процесу вступу України в ЄС

Сьогодні в Люксембурзі стартували перемовини з Україною про вступ до Євросоюзу. На конференції ЄС представить Україні загальні рамки переговорів, які встановлюють ключові принципи переговорного процесу. Міжурядова конференція дасть формальний старт переговорам, а переговори по суті розпочнуться із відкриттям переговорних глав. Першими відкриють глави і кластери щодо засадничих питань Євросоюзу. За оптимістичним прогнозом, відкриття перших глав або першої глави відбудеться на початку 2025.

Раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн підтвердила, що Україна виконала всі вимоги для відкриття переговорів про вступ до ЄС.

21 червня ЄС схвалив переговорну рамку для України.

Вступ України до ЄС: початок шляху