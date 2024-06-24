Шмигаль: німецький бізнес готовий допомагати обладнанням для української енергетики

Україна та Німеччина уклали 210 комунальних та сім міжрегіональних партнерств.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зустрівся у Києві із президенткою Бундесрату ФРН Мануелою Швезіг. Зокрема, обговорили міжрегіональне партнерство та відновлення енергетики.

Про це Шмигаль повідомив у телеграмі.

"Укладено вже 210 комунальних та 7 міжрегіональних партнерств. Розраховуємо надалі працювати в цьому напрямку, адже це сприяє відновленню та розвитку українських громад і міст", – наголосив очільник українського уряду.

Також він подякував Німеччині за організацію Конференції з питань відновлення, за підсумками якої підписано більше 100 угод на загальну суму 16 млрд євро і згадав про важливість патронату німеччини над відновленням Чернігівщини.

"Особливо важлива допомога у сфері енергетики. Цінуємо готовність німецького бізнесу надавати необхідне обладнання", – зазначив Шмигаль.

Крім іншого, на зустрічі обговорили децентралізацію української енергосистеми й інвестиції в розвиток відновлювальної енергетики.