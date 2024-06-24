Шмигаль: німецький бізнес готовий допомагати обладнанням для української енергетики

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зустрівся у Києві із президенткою Бундесрату ФРН Мануелою Швезіг. Зокрема, обговорили міжрегіональне партнерство та відновлення енергетики.
Про це Шмигаль повідомив у телеграмі.
"Укладено вже 210 комунальних та 7 міжрегіональних партнерств. Розраховуємо надалі працювати в цьому напрямку, адже це сприяє відновленню та розвитку українських громад і міст", – наголосив очільник українського уряду.
Також він подякував Німеччині за організацію Конференції з питань відновлення, за підсумками якої підписано більше 100 угод на загальну суму 16 млрд євро і згадав про важливість патронату німеччини над відновленням Чернігівщини.
"Особливо важлива допомога у сфері енергетики. Цінуємо готовність німецького бізнесу надавати необхідне обладнання", – зазначив Шмигаль.
Крім іншого, на зустрічі обговорили децентралізацію української енергосистеми й інвестиції в розвиток відновлювальної енергетики.
- Україна підписала з Бельгією і Німеччиною угоди для відбудови закладів освіти. Зокрема, від Німеччини надійде 20,5 млн євро.
- Тоді ж стало відомо, що Німеччина зробить новий внесок до Фонду підтримки енергетики України на суму 50 млн євро.
- А 7 червня Україна залучила 30 млн євро від Німеччини на реконструкцію електропідстанції на Львівщині.