Німеччина виділить ще 50 мільйонів євро для відновлення енергетики України

Це найбільший внесок до Фонду, в якому на сьогодні вже акумульовано понад 545 млн євро.

Німеччина зробить новий внесок до Фонду підтримки енергетики України на суму 50 млн євро. Загальна сума внеску ФРН до Фонду складе понад 275 мільйонів євро, що є найбільшим внеском спонсорів до Фонду.

Про це повідомляє пресслужба Міненерго.

За результатами Міжнародної конференції з відновлення України у Берліні Німеччина зробить новий внесок до Фонду підтримки енергетики України на суму 50 млн євро. Це найбільший внесок до Фонду, в якому на сьогодні вже акумульовано понад 545 млн євро. Таким чином загальна сума внеску країни до Фонду складе понад 275 мільйонів євро.

"Ця допомога є надзвичайно важливою для нас. Відповідні кошти спрямовуються на закупівлю енергетичного обладнання, яке Росія руйнує своїми регулярними атаками на наші об’єкти", – зазначив міністр енергетики України Герман Галущенко.

З березня 2022 року Україна отримала від Німеччини 120 вантажів гуманітарної допомоги для енергосектору вагою понад 1670 тонн. Вони включали трансформатори, генератори, кабелі, арматуру для повітряних ліній та інше обладнання, необхідне для проведення відновлювальних робіт.