Ксенія Семенова: «Університети часто ставляться до студентів як до дітей, які не можуть нести відповідальність. Це неправильно»
Ксенія Семенова: «Університети часто ставляться до студентів як до дітей, які не можуть нести відповідальність. Це неправильно»
Зеленський: Заморожений конфлікт – це повільна війна
Зеленський: Заморожений конфлікт – це повільна війна
Енергокомора. Як ОСББ створюють енергонезалежність сонячними панелями і не тільки ними
Енергокомора. Як ОСББ створюють енергонезалежність сонячними панелями і не тільки ними
У Києві затримали доньку ексмера Полтави за підозрою у роботі на “виборчий штаб” партії Путіна
У Києві затримали доньку ексмера Полтави за підозрою у роботі на “виборчий штаб” партії Путіна
Ворог атакував столицю та Київщину крилатими ракетами і БпЛА (доповнено)
Ворог атакував столицю та Київщину крилатими ракетами і БпЛА (доповнено)
У Раді зареєстрували законопроєкт про “економічне бронювання”
У Раді зареєстрували законопроєкт про “економічне бронювання”
Виїзд за кордон після 18 травня. Хто з чоловіків має на це право?
Виїзд за кордон після 18 травня. Хто з чоловіків має на це право?
Нова віха в історії — дрони вперше успішно атакували винищувачі п'ятого покоління
Нова віха в історії — дрони вперше успішно атакували винищувачі п'ятого покоління
Померла військовослужбовиця Шура (Ялта) Рязанцева (уточнено)
Померла військовослужбовиця Шура (Ялта) Рязанцева (уточнено)
ГоловнаЕкономікаФінанси

Німеччина виділить ще 50 мільйонів євро для відновлення енергетики України

Це найбільший внесок до Фонду, в якому на сьогодні вже акумульовано понад 545 млн євро.

Німеччина виділить ще 50 мільйонів євро для відновлення енергетики України
Герман Галущенко і Роберт Габек
Фото: Міненерго

Німеччина зробить новий внесок до Фонду підтримки енергетики України на суму 50 млн євро. Загальна сума внеску ФРН до Фонду складе понад 275 мільйонів євро, що є найбільшим внеском спонсорів до Фонду.

Про це повідомляє пресслужба Міненерго.

За результатами Міжнародної конференції з відновлення України у Берліні Німеччина зробить новий внесок до Фонду підтримки енергетики України на суму 50 млн євро. Це найбільший внесок до Фонду, в якому на сьогодні вже акумульовано понад 545 млн євро. Таким чином загальна сума внеску країни до Фонду складе понад 275 мільйонів євро. 

"Ця допомога є надзвичайно важливою для нас. Відповідні кошти спрямовуються на закупівлю енергетичного обладнання, яке Росія руйнує своїми регулярними атаками на наші об’єкти", – зазначив міністр енергетики України Герман Галущенко.

З березня 2022 року Україна отримала від Німеччини 120 вантажів гуманітарної допомоги для енергосектору вагою понад 1670 тонн. Вони включали трансформатори, генератори, кабелі, арматуру для повітряних ліній та інше обладнання, необхідне для проведення відновлювальних робіт.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies