Сервіс е-Підприємець обʼєднує 10 послуг. Зокрема, реєстрацію та зміни відомостей про ФОП та інші.

У застосунку “Дії” запустили сервіс є-Підприємець, через який можна замовити послуги для ведення бізнесу “під ключ”. Про це повідомив віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

“Не потрібно більше витрачати від кількох днів до місяця, щоб обійти всі установи, а потім чекати відповідей, щоб відкрити власну справу. Тепер одна заява через Дію – і все готово”, – повідомив Федоров.

Він зазначив, що е-Підприємець обʼєднує 10 послуг:

державна реєстрація ФОП;

державна реєстрація змін до відомостей про ФОП, що містяться в ЄДР;

державна реєстрація потужностей операторів ринку харчових продуктів;

подання вакансій;

державної реєстрації створення товариства з обмеженою відповідальністю на підставі модельного статуту;

державної реєстрації переходу товариства з обмеженою відповідальністю на діяльність на підставі модельного статуту

реєстрація/перехід на спрощену систему оподаткування;

реєстрація платником податку на додану вартість;

реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки;

відкриття банківського рахунку.

“е-Підприємець настільки зручний і людяний, що сам запропонує набори послуг за найпопулярнішими видами малого бізнесу – для кафе, салонів краси, точок продажу, ІТ, а детальний опитувальник уточнить ці набори. Ну а далі користувач сам вибере, що йому потрібно”, – зазначає Федоров.

За йоло словами, сервісом можуть користуватись майбутні підприємці, а діючий бізнес може отримати додаткові послуги.

Раніше у “Дії” стало доступне посвідчення ветерана. Віцепрем'єр-міністр Михайло Федоров зазначив, що тепер не потрібно носити із собою паперовий аналог.