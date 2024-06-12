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У “Дії” запустили сервіс е-Підприємець. Через нього можна замовити послуги для ведення бізнесу “під ключ”

Сервіс е-Підприємець обʼєднує 10 послуг. Зокрема, реєстрацію та зміни відомостей про ФОП та інші.

У “Дії” запустили сервіс е-Підприємець. Через нього можна замовити послуги для ведення бізнесу “під ключ”
Фото: pixabay

У застосунку “Дії” запустили сервіс є-Підприємець, через який можна замовити послуги для ведення бізнесу “під ключ”. Про це повідомив віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. 

“Не потрібно більше витрачати від кількох днів до місяця, щоб обійти всі установи, а потім чекати відповідей, щоб відкрити власну справу. Тепер одна заява через Дію – і все готово”, – повідомив Федоров.

Він зазначив, що е-Підприємець обʼєднує 10 послуг

  • державна реєстрація ФОП;
  • державна реєстрація змін до відомостей про ФОП, що містяться в ЄДР;
  • державна реєстрація потужностей операторів ринку харчових продуктів; 
  • подання вакансій;
  • державної реєстрації створення товариства з обмеженою відповідальністю на підставі модельного статуту;
  • державної реєстрації переходу товариства з обмеженою відповідальністю на діяльність на підставі модельного статуту
  • реєстрація/перехід на спрощену систему оподаткування;
  • реєстрація платником податку на додану вартість;
  • реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки;
  • відкриття банківського рахунку.

“е-Підприємець настільки зручний і людяний, що сам запропонує набори послуг за найпопулярнішими видами малого бізнесу – для кафе, салонів краси, точок продажу, ІТ, а детальний опитувальник уточнить ці набори. Ну а далі користувач сам вибере, що йому потрібно”, – зазначає Федоров. 

За йоло словами, сервісом можуть користуватись майбутні підприємці, а діючий бізнес може отримати додаткові послуги. 

Раніше у “Дії” стало доступне посвідчення ветерана. Віцепрем'єр-міністр Михайло Федоров зазначив, що тепер не потрібно носити із собою паперовий аналог.

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