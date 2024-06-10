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Рідні полонених отримуватимуть у Дії сповіщення від Координаційного штабу

Сповіщення надходитимуть про підтвердження заяви, додавання нової інформації чи звільнення з полону.

Рідні полонених отримуватимуть у Дії сповіщення від Координаційного штабу
Дія, фото ілюстративне
Фото: informator.ua

Відсьогодні, 10 червня, родичам військовополонених і цивільних заручників, яких повернуть в Україну, приходитиме сповіщення у додатку Дія. 

Про це повідомили міністр цифрової трансформації Михайло Федоров і Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

"Родини військовополонених і цивільних, яких росія утримує в полоні, а також сім’ї зниклих безвісти – вразливі. Часто цим користуються росіяни та надсилають компрометуючі повідомлення, де просять гроші в обмін на "звільнення з полону". Або спамери спекулюють на цій темі, прикріпляють лінк, а потім викрадають дані людини", – пояснив оновлення Федоров.

Щоб захистити родини від шахрайства, відтепер усі сповіщення з кабінету з Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими будуть у Дії.

Після того, як рідні зниклого чи полоненого залишать заяву в особистому кабінеті на сайту Координаційного штабу, у Дію надходитимуть сповіщення з цього кабінету про те, що:

  •  заяву підтвердили;
  •  до справи додали інформацію;
  •  людину звільнили з полону.  

Якщо людина вважалась зниклою безвісти, а потім вдалося підтвердити, що вона в полоні, – також буде сповіщення в Дії.

"Робимо все, щоб процес для рідних був безпечним. І коли вони отримують пуш у Дію про те, що людину звільнили з полону, то її дійсно звільнили", – зазначив міністр. 

Лубінець долав, що рідні військовополонених та цивільних заручників отримуватимуть сповіщення якщо: 

  • авторизовані в Дії;
  • мають верифіковану картку платника податків;
  • подавали заяви через Особистий кабінет Координаційного штабу.

У російській неволі станом на 24 травня перебували 403 українські жінки, багато з них - незаконно утримувані цивільні. За даними Офісу генпрокурора, станом на березель Росія утримувала в заручниках понад 10 тисяч цивільних українців.

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