Рідні полонених отримуватимуть у Дії сповіщення від Координаційного штабу

Відсьогодні, 10 червня, родичам військовополонених і цивільних заручників, яких повернуть в Україну, приходитиме сповіщення у додатку Дія.
Про це повідомили міністр цифрової трансформації Михайло Федоров і Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.
"Родини військовополонених і цивільних, яких росія утримує в полоні, а також сім’ї зниклих безвісти – вразливі. Часто цим користуються росіяни та надсилають компрометуючі повідомлення, де просять гроші в обмін на "звільнення з полону". Або спамери спекулюють на цій темі, прикріпляють лінк, а потім викрадають дані людини", – пояснив оновлення Федоров.
Щоб захистити родини від шахрайства, відтепер усі сповіщення з кабінету з Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими будуть у Дії.
Після того, як рідні зниклого чи полоненого залишать заяву в особистому кабінеті на сайту Координаційного штабу, у Дію надходитимуть сповіщення з цього кабінету про те, що:
- заяву підтвердили;
- до справи додали інформацію;
- людину звільнили з полону.
Якщо людина вважалась зниклою безвісти, а потім вдалося підтвердити, що вона в полоні, – також буде сповіщення в Дії.
"Робимо все, щоб процес для рідних був безпечним. І коли вони отримують пуш у Дію про те, що людину звільнили з полону, то її дійсно звільнили", – зазначив міністр.
Лубінець долав, що рідні військовополонених та цивільних заручників отримуватимуть сповіщення якщо:
- авторизовані в Дії;
- мають верифіковану картку платника податків;
- подавали заяви через Особистий кабінет Координаційного штабу.
У російській неволі станом на 24 травня перебували 403 українські жінки, багато з них - незаконно утримувані цивільні. За даними Офісу генпрокурора, станом на березель Росія утримувала в заручниках понад 10 тисяч цивільних українців.