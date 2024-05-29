У роботі системи зв'язку Starlink стався збій

Сьогодні, 29 травня, у роботі супутникової системи зв'язку Starlink стався збій.
Про це йдеться у повідомленні компанії у соцмережі Х.
"Starlink зараз перебуває в стані збою мережі, і ми активно впроваджуємо рішення. Ми цінуємо ваше терпіння, поділимося оновленнями, коли проблему буде вирішено", – йдеться у повідомленні.
Starlink is currently in a network outage and we are actively implementing a solution. We appreciate your patience, we'll share an update once this issue is resolved— Starlink (@Starlink) May 29, 2024
Пізніше компанія заявила, що проблему вирішили, але причину збою не назвали.
Starlink is currently in a network outage and we are actively implementing a solution. We appreciate your patience, we'll share an update once this issue is resolved— Starlink (@Starlink) May 29, 2024
- Раніше компанія SpaceX заявила, що витрачає значні ресурси для того, щоб протидіяти спробам Росії заглушити супутниковий зв'язок Starlink в Україні.
- Перед цим The Washington Post написав про те, що 125 бригада ТрО зіштовхнулась із проблемами зі зв'язком під час останнього наступу Росії у Харківській області.
- Зокрема, 10 травня, бригада втратила всю відеотрансляцію з безпілотників через російське радіоелектронне глушіння.