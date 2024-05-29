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У роботі системи зв'язку Starlink стався збій

Проблему вирішили, але причину збою не назвали. 

У роботі системи зв'язку Starlink стався збій
Starlink
Фото: Facebook/Михайло Федоров

Сьогодні, 29 травня, у роботі супутникової системи зв'язку Starlink стався збій.

Про це йдеться у повідомленні компанії у соцмережі Х.

"Starlink зараз перебуває в стані збою мережі, і ми активно впроваджуємо рішення. Ми цінуємо ваше терпіння, поділимося оновленнями, коли проблему буде вирішено", – йдеться у повідомленні.

Пізніше компанія заявила, що проблему вирішили, але причину збою не назвали. 

  • Раніше компанія SpaceX заявила, що витрачає значні ресурси для того, щоб протидіяти спробам Росії заглушити супутниковий зв'язок Starlink в Україні.
  • Перед цим The Washington Post написав про те, що 125 бригада ТрО зіштовхнулась із проблемами зі зв'язком під час останнього наступу Росії у Харківській області. 
  • Зокрема, 10 травня, бригада втратила всю відеотрансляцію з безпілотників через російське радіоелектронне глушіння.
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