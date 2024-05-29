У роботі системи зв'язку Starlink стався збій

Проблему вирішили, але причину збою не назвали.

Сьогодні, 29 травня, у роботі супутникової системи зв'язку Starlink стався збій.

Про це йдеться у повідомленні компанії у соцмережі Х.

"Starlink зараз перебуває в стані збою мережі, і ми активно впроваджуємо рішення. Ми цінуємо ваше терпіння, поділимося оновленнями, коли проблему буде вирішено", – йдеться у повідомленні.

Starlink is currently in a network outage and we are actively implementing a solution. We appreciate your patience, we'll share an update once this issue is resolved — Starlink (@Starlink) May 29, 2024

Пізніше компанія заявила, що проблему вирішили, але причину збою не назвали.

Starlink is currently in a network outage and we are actively implementing a solution. We appreciate your patience, we'll share an update once this issue is resolved — Starlink (@Starlink) May 29, 2024