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​Хакери Head Mare атакували російського логістичного оператора

Хакери виклали скріншоти з проникнення у систему та скріни зі знищенням терабайтів бекапів (архівів даних компанії). 

Члени міжнародної хакерської групи Head Mare у своєму акаунті в мережі Х позповіли подробиці проникнення у сервери російського логістичного оператора СДЕК. Хакери, зокрема, розкритикували компанію «Bi.Zone», яка надає «СДЭК» консультації з кібербезпеки. «Дорогим консультантам з #Bi.Zone окремий привіт. Ваш софт безпорадний, ваші відповідальні за безпеку святково хиляються на вечірках від #PHdays. Хед Маре любить тих, хто довіряє Вам!».

Хакери виклали скріншоти з проникнення у систему та скріни зі знищенням терабайтів бекапів (архівів даних компанії). 

Російські медіа підтверджують, що з 26 травня на території рф відбувається збій роботи СДЕК. Посилки не відправляють і не видають.

Як повідомляв LB.ua, мародери російських окупаційних військ відправляли своїм родичам награбоване майно з території Білорусі через службу компанії «СДЭК». 

Раніше хакери ‘Head Mare’ злили в мережу документи російської компанії з концерну "Калашников"

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