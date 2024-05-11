Starlink попередив про погіршення якості зв'язку через геомагнітну бурю

Підрозділ компанії SpaceX Ілона Маска Starlink попередив про погіршення якості обслуговування через потужну геомагнітну бурю, передає Reuters.

Starlink володіє близько 60% із приблизно 7500 супутників, що обертаються навколо Землі.

У соцмережі Х Маск повідомив, що супутники Starlink перебували під сильним тиском через геомагнітну бурю, але поки що втрималися.

Національне управління океанічних та атмосферних досліджень США заявило, що теперішня буря - найсильніша, починаючи з жовтня 2003 року і, ймовірно, триватиме упродовж вихідних. Це створить загрозу для навігаційних систем, електромереж та супутникової навігації, а також інших служб.