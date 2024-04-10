Зеленський: в нашої "оборонки" є потрібні результати

Президент Володимир Зеленський під час вечірнього звернення розповів про вдалі результати української "оборонки" щодо серійного виробництва та нових зразків ракет.

Про це ідеться на сторінці глави держави у Facebook.

"Провів нараду щодо нашої ракетної програми. Головком, міністр оборони, Мінстратегпром, керівники відповідних підприємств. Серійне виробництво, нові зразки ракет. Деталі не публічні, але в нашої "оборонки" є потрібні результати. І головне – щоб тепер армія реалізувала ці результати", — зазначив він.

Також президент провів розмову і очільником ГУР та Головнокомандувачем ЗСУ.

"Дякую кожному, хто додає Україні сили! Дякую всім, хто воює і працює заради нашої держави і людей", — додав Зеленський.