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Зеленський: в нашої "оборонки" є потрібні результати

Президент провів розмову із Головкомом щодо ситуації на фронті.

Зеленський: в нашої "оборонки" є потрібні результати
Володимир Зеленський
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Президент Володимир Зеленський під час вечірнього звернення розповів про вдалі результати української "оборонки" щодо серійного виробництва та нових зразків ракет.

Про це ідеться на сторінці глави держави у Facebook.

"Провів нараду щодо нашої ракетної програми. Головком, міністр оборони, Мінстратегпром, керівники відповідних підприємств. Серійне виробництво, нові зразки ракет. Деталі не публічні, але в нашої "оборонки" є потрібні результати. І головне – щоб тепер армія реалізувала ці результати", — зазначив він.

Також президент провів розмову і очільником ГУР та Головнокомандувачем ЗСУ.

"Дякую кожному, хто додає Україні сили! Дякую всім, хто воює і працює заради нашої держави і людей", — додав Зеленський.

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