Володимир Зеленський поспілкувався із новим головою уряду Ірландії

Володимир Зеленський провів розмову з головою уряду Ірландії Саймоном Гаррісом.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.
У розмові президент України привітав Гарріса з обранням на посаду голови уряду та подякував Ірландії за непохитну підтримку України.
Також Зеленський привітав участь Ірландії в реалізації української Формули миру та запросив її взяти участь у майбутньому Глобальному саміті миру.
“Також наголосив на необхідності почати двосторонні переговори щодо українсько-ірландської угоди про безпеку в межах Вільнюської декларації “Великої сімки”, - підсумував президент України.
- 37-річний депутат від владної партії Fine Gael Саймон Гарріс офіційно став новим прем'єр-міністром Ірландії – наймолодшим в історії країни.
-
На посаді прем'єра Гарріс змінив Лео Варадкара, який напередодні офіційно склав повноваження.
-
Варадкар несподівано подав у відставку кілька тижнів тому, заявивши, що припинив бути "найкращою людиною для цієї роботи".