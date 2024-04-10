Туск вважає, що наступні два роки війни будуть вирішальними
Туск вважає, що наступні два роки війни будуть вирішальними
Запасних дітей у нас немає: чому в Києві й інших містах майже неможливо викликати таксі з автокріслом
Запасних дітей у нас немає: чому в Києві й інших містах майже неможливо викликати таксі з автокріслом
​​Ліга чемпіонів набирає обертів: оцінюємо шанси команд на перемогу
​​Ліга чемпіонів набирає обертів: оцінюємо шанси команд на перемогу
На війні проти росіян загинув актор Житомирського музично-драматичного театру Андрій Доманський
На війні проти росіян загинув актор Житомирського музично-драматичного театру Андрій Доманський
Закон про мобілізацію: Питання демобілізації та ротації вилучили, вони увійдуть в окремий законопроєкт
Закон про мобілізацію: Питання демобілізації та ротації вилучили, вони увійдуть в окремий законопроєкт
Про російське громадянство посадовиці Мінюсту Марини Прилуцької повідомив СБУ її колишній свекор
Про російське громадянство посадовиці Мінюсту Марини Прилуцької повідомив СБУ її колишній свекор
Павло Ковтонюк: «Навіть людей не буде для всіх нинішніх лікарень»
Павло Ковтонюк: «Навіть людей не буде для всіх нинішніх лікарень»
Порошенко заявив, що балотуватиметься у президенти України після завершення бойових дій
Порошенко заявив, що балотуватиметься у президенти України після завершення бойових дій
Москва обов'язково надірветься
Москва обов'язково надірветься
ГоловнаПолітика

Володимир Зеленський поспілкувався із новим головою уряду Ірландії

Зеленський запросив Ірландію взяти участь у майбутньому Глобальному саміті миру.

Володимир Зеленський поспілкувався із новим головою уряду Ірландії
Володимир Зеленський
Фото: Пресслужба Володимира Зеленського

Володимир Зеленський провів розмову з головою уряду Ірландії Саймоном Гаррісом.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

У розмові президент України привітав Гарріса з обранням на посаду голови уряду та подякував Ірландії за непохитну підтримку України.

Також Зеленський привітав участь Ірландії в реалізації української Формули миру та запросив її взяти участь у майбутньому Глобальному саміті миру.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

“Також наголосив на необхідності почати двосторонні переговори щодо українсько-ірландської угоди про безпеку в межах Вільнюської декларації “Великої сімки”, - підсумував президент України.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies