Володимир Зеленський поспілкувався із новим головою уряду Ірландії

Зеленський запросив Ірландію взяти участь у майбутньому Глобальному саміті миру.

Володимир Зеленський провів розмову з головою уряду Ірландії Саймоном Гаррісом.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

У розмові президент України привітав Гарріса з обранням на посаду голови уряду та подякував Ірландії за непохитну підтримку України.

Також Зеленський привітав участь Ірландії в реалізації української Формули миру та запросив її взяти участь у майбутньому Глобальному саміті миру.

“Також наголосив на необхідності почати двосторонні переговори щодо українсько-ірландської угоди про безпеку в межах Вільнюської декларації “Великої сімки”, - підсумував президент України.