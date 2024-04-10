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Парламент Ірландії призначив нового очільника уряду

Саймон Гарріс отримав прізвисько "Тік-Ток-прем'єр" через своє захоплення соціальними мережами.

Парламент Ірландії призначив нового очільника уряду
Саймон Гарріс
Фото: AP

37-річний депутат від владної партії Fine Gael Саймон Гарріс офіційно став новим прем'єр-міністром Ірландії - наймолодшим в історії країни.

Як повідомляє Associated Press, парламент республіки підтримав кандидатуру політика. Голоси розділилися 88-69 на користь призначення Гарріса.

Після схвалення колег-депутатів новий очільник уряду вирушив до резиденції президента Майкла Хіггінса у Дубліні, де відбулася церемонія його вступу на посаду.

Гарріс вже встиг отримати прізвисько "Тік-Ток-прем'єра" через свою активність у соціальних мережах. Проте часу на запис нових відео в нього буде не так багато: країна потребує термінових рішень щодо проблем у сфері охорони здоров'я, зростання цін на нерухомість та внутрішньопартійної кризи, внаслідок якої щонайменше 10 депутатів Fine Gael вже заявили про намір не балотуватися на наступних виборах. 

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