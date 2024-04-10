Британія не зупинятиме експорт зброї до Ізраїлю

Уряд Ріші Сунака не змінює позиції щодо ліцензування продажу озброєння на тлі тиску опозиції.

Міністр закордонних справ Сполученого Королівства Девід Кемерон заявив, що країна наразі не має наміру припиняти торгівлю зброєю з Ізраїлем.

Як повідомляє Reuters, урядовець озвучив це рішення на спільній пресконференції зі своїм американським колегою Ентоні Блінкеном під час візиту до США.

Уряд Ріші Сунака, за словами Кемерона, провів оцінку ліцензування продажу озброєння для Ізраїлю і не знайшов підстав для змін. Проте "процес буде триматися під контролем".

Британська опозиція та деякі політики від владної Консервативної партії закликали прем'єр-міністра відмовитися від постачання зброї після того, як ізраїльська армія атакувала волонтерів організації World Central Kitchen. Серед загиблих були піддані Сполученого Королівства.

У 2022 році продаж зброї Ізраїлю приніс Британії понад 50 мільйонів доларів.