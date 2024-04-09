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ООН висловила занепокоєння законопроєктом про "іноагентів" у Грузії

Законопроєкт не відповідає ряду міжнародних зобов'язань країни.

ООН висловила занепокоєння законопроєктом про "іноагентів" у Грузії
Генасамблея ООН
Фото: EPA/UPG

Організація Об'єднаних Націй висловила занепокоєння повторним внесенням проєкту закону про прозорість іноземного впливу до парламенту Грузії.

Про це йдеться у заяві ООН, оприлюдненій на сайті організації.

На думку ООН, документ у разі ухвалення "перешкоджатиме роботі громадянського суспільства та ЗМІ, а також суттєвому внеску, який вони роблять у грузинську. демократію та суспільство в цілому".

"Стигматизація їх 9недержавних організацій та ЗМІ - Ред.) роботи може призвести до того, що люди з інвалідністю, внутрішньо переміщені особи, представники меншин, люди похилого віку, жінки, молодь і діти, жертви домашнього насильства та інші птребуючі залишаться без ефективної допомоги та підтримки", - йдеться у заяві.

В Організації Об'єднаних Націй зазначили, що законопроєкт не відповідає ряду міжнародних зобов'язань Грузії.

"Наголошуючи на нинішньому членстві Грузії в Раді ООН з прав людини, ми закликаємо парламент Грузії відкликати цей законопроєкт і провести широкі, інклюзивні та змістовні консультації з широким колом зацікавлених сторін з питань відносин між державою та громадянським суспільством", - наголосили в ООН.

Також Організація Об'єднаних Націй розчарована, що парламент вирішив використати прискорену процедуру для скасування обов'язкових гендерних квот у парламентських виборчих списках. Тимчасовий захід у вигляді гендерної квоти був давньою рекомендацією Грузії Комітету ООН з ліквідації дискримінації щодо жінок. На думку ООН, скасування квот є кроком назад у питанні ґендерної рівності.

  • 8 квітня стало відомо, що у парламенті Грузії зареєстрували законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу" - так званих "іноагентів".
  • Це нова спроба партії "Грузинська мрія" протягнути скандальний проєкт закону, який у березні спровокував хвилю протестів у країні.
  • Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заветує закон, якщо парламент його проголосує, заявив її представник.
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