Пекіну не сподобалася критика США щодо посилення співпраці з Росією: "Китай не приймає критику чи тиск"

Китай вважає, що має право на "нормальну" економічну та торговельну співпрацю з Росією. Відповідну заяву зробили в МЗС країни після критики з боку США, пише The Guardian.

Днями до Пекіна літав російський міністр закордонних справ, після чого в Китаї оголосили про нове посилення співпраці з Росією. Заступник держсекретаря США Курт Кемпбпелл на це сказав, що Вашингтон "не сидітиме осторонь і не говоритиме, що все в порядку", писало AFP.

Після цього речниця МЗС Китаю Мао Нін сказала, що "Китай та Росія мають право на розвиток нормальної економічної і торговельної співпраці. Ця співпраця не повинна бути обмежена і не повинна мати перешкоди, і Китай також не приймає критику чи тиск".

Не оминула речниця МЗС і тему України, знову назвавши війну кризою.

Китай у контексті війни в Україні