Пекіну не сподобалася критика США щодо посилення співпраці з Росією: "Китай не приймає критику чи тиск"

Китай вважає, що має право на "нормальну" економічну та торговельну співпрацю з Росією. Відповідну заяву зробили в МЗС країни після критики з боку США, пише The Guardian.
Днями до Пекіна літав російський міністр закордонних справ, після чого в Китаї оголосили про нове посилення співпраці з Росією. Заступник держсекретаря США Курт Кемпбпелл на це сказав, що Вашингтон "не сидітиме осторонь і не говоритиме, що все в порядку", писало AFP.
Після цього речниця МЗС Китаю Мао Нін сказала, що "Китай та Росія мають право на розвиток нормальної економічної і торговельної співпраці. Ця співпраця не повинна бути обмежена і не повинна мати перешкоди, і Китай також не приймає критику чи тиск".
Не оминула речниця МЗС і тему України, знову назвавши війну кризою.
Китай у контексті війни в Україні
- Пекін офіційно повномасштабне російське вторгнення до України не заохочує, але і відносин з Росією не розриває. За понад два роки війни китайські посадовці декілька разів зустрічалися з росіянами, а торговельні відносини між країнами лише зміцніли.
- У 2022 Пекін презентував власне бачення миру в Україні. План мав достатньо сумнівні позиції, як "скасування односторонніх санкцій" і фактичне припинення вогню без умови виведення окупаційних військ.
- У 2023, після першої за час повномасштабної війни розмови між українським президентом і китайським лідером, Пекін оголосив про візит спецпредставника в євразійських справах Лі Хуея. Окрім України, він відвідав країни ЄС та Росію.
- Другий "вояж" китайського дипломата відбувся вже в березні 2024.
- У квітні Китай зробив чергову заяву щодо війни в Україні, назвавши її "українською кризою". Речник міністерства закордонних справ Ван Венбін на брифінгу сказав, що є ризик ескалації "кризи", тому треба докладати зусиль для деескалації, щоб закінчити конфлікт шляхом переговорів, а не битв.
- За даними Bloomberg, Китай продає Росії супутникові знімки, які вона використовує для ударів по Україні.
- Під час візиту Лаврова китайський топдипломат Ван І заявив, що Китай підтримує ідею мирного форуму щодо України, але лише за умови участі в ньому Росії. Він також сказав про нове посилення співпраці з Росією.