Павло Ковтонюк: «Навіть людей не буде для всіх нинішніх лікарень»
Павло Ковтонюк: «Навіть людей не буде для всіх нинішніх лікарень»
Туск вважає, що наступні два роки війни будуть вирішальними
Туск вважає, що наступні два роки війни будуть вирішальними
Москва обов'язково надірветься
Москва обов'язково надірветься
Запасних дітей у нас немає: чому в Києві й інших містах майже неможливо викликати таксі з автокріслом
Запасних дітей у нас немає: чому в Києві й інших містах майже неможливо викликати таксі з автокріслом
​​Ліга чемпіонів набирає обертів: оцінюємо шанси команд на перемогу
​​Ліга чемпіонів набирає обертів: оцінюємо шанси команд на перемогу
На війні проти росіян загинув актор Житомирського музично-драматичного театру Андрій Доманський
На війні проти росіян загинув актор Житомирського музично-драматичного театру Андрій Доманський
Порошенко заявив, що балотуватиметься у президенти України після завершення бойових дій
Порошенко заявив, що балотуватиметься у президенти України після завершення бойових дій
Про російське громадянство посадовиці Мінюсту Марини Прилуцької повідомив СБУ її колишній свекор
Про російське громадянство посадовиці Мінюсту Марини Прилуцької повідомив СБУ її колишній свекор
Закон про мобілізацію: Питання демобілізації та ротації вилучили, вони увійдуть в окремий законопроєкт
Закон про мобілізацію: Питання демобілізації та ротації вилучили, вони увійдуть в окремий законопроєкт
ГоловнаСвіт

Пекіну не сподобалася критика США щодо посилення співпраці з Росією: "Китай не приймає критику чи тиск"

Речниця МЗС Мао Нін вважає, що Китай і Росія мають право на розвиток економічної співпраці. 

Пекіну не сподобалася критика США щодо посилення співпраці з Росією: "Китай не приймає критику чи тиск"
Речниця МЗС Китаю Мао Нін
Фото: EPA/UPG

Китай вважає, що має право на "нормальну" економічну та торговельну співпрацю з Росією. Відповідну заяву зробили в МЗС країни після критики з боку США, пише The Guardian.

Днями до Пекіна літав російський міністр закордонних справ, після чого в Китаї оголосили про нове посилення співпраці з Росією. Заступник держсекретаря США Курт Кемпбпелл на це сказав, що Вашингтон "не сидітиме осторонь і не говоритиме, що все в порядку", писало AFP.

Після цього речниця МЗС Китаю Мао Нін сказала, що "Китай та Росія мають право на розвиток нормальної економічної і торговельної співпраці. Ця співпраця не повинна бути обмежена і не повинна мати перешкоди, і Китай також не приймає критику чи тиск". 

Не оминула речниця МЗС і тему України, знову назвавши війну кризою. 

Китай у контексті війни в Україні

  • Пекін офіційно повномасштабне російське вторгнення до України не заохочує, але і відносин з Росією не розриває. За понад два роки війни китайські посадовці декілька разів зустрічалися з росіянами, а торговельні відносини між країнами лише зміцніли.
  • У 2022 Пекін презентував власне бачення миру в Україні. План мав достатньо сумнівні позиції, як "скасування односторонніх санкцій" і фактичне припинення вогню без умови виведення окупаційних військ. 
  • У 2023, після першої за час повномасштабної війни розмови між українським президентом і китайським лідером, Пекін оголосив про візит спецпредставника в євразійських справах Лі Хуея. Окрім України, він відвідав країни ЄС та Росію.
  • Другий "вояж" китайського дипломата відбувся вже в березні 2024. 
  • У квітні Китай зробив чергову заяву щодо війни в Україні, назвавши її "українською кризою". Речник міністерства закордонних справ Ван Венбін на брифінгу сказав, що є ризик ескалації "кризи", тому треба докладати зусиль для деескалації, щоб закінчити конфлікт шляхом переговорів, а не битв.
  • За даними Bloomberg, Китай продає Росії супутникові знімки, які вона використовує для ударів по Україні. 
  • Під час візиту Лаврова китайський топдипломат Ван І заявив, що Китай підтримує ідею мирного форуму щодо України, але лише за умови участі в ньому Росії. Він також сказав про нове посилення співпраці з Росією. 
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies