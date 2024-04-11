Президент Фінляндії: партнерам необхідно максимально підтримати Україну навесні і влітку

За його словами, у цей період є ризики успіхів Росії на фронті.

Протягом весни й літа західні партнери мають докласти максимум зусиль для підтримки України, тому що це той період, коли є ризики успіхів Росії на фронті.

Про таке заявив президент Фінляндії Александр Стубб, пише Європейська правда.

"Росіяни розуміють, що їхнє "вікно можливостей" почне прикриватися наприкінці серпня-початку вересня. Тож дуже важливо, щоб ми допомагали Україні прямо зараз", – сказав він.

Також додав, що найближчими місяцями вкрай важливо забезпечувати належну підтримку України, "стільки, скільки необхідно, а на цьому етапі – практично чого б це не коштувало", щоб не дати Росії отримати значних успіхів під час весняних наступальних дій.

Стубб нагадав, що Фінляндія зараз віддає Україні великі запаси зі своїх складів зброї та боєприпасів, розуміючи нагальність потреби, та потім поповнить їх.

Крім того, він вважає, що НАТО необхідно готуватися до нападу Росії. Проте в той же час Стубб розкритикував численні заяви на Заході про те, що наступною жертвою нападу Росії може стати хтось із членів Альянсу.

3 квітня Україна та Фінляндія підписали угоду про безпекову співпрацю. Гельсінкі надаватимуть довгострокову військову та фінансову допомогу, а також поглиблюватимуть співпрацю з Україною в політичній, фінансовій, гуманітарній галузях та у сфері реформ.