Ізраїль ліквідував трьох синів лідера ХАМАС

Також, за даними ХАМАС, були вбиті двоє онуків Ханії.

Ізраїль завдав удару на півночі Смуги Гази, в результаті якого загинули троє синів лідера ХАМАСу Ісмаїла Ханії. ЦАХАЛ повідомив, що вбиті були терористами.

Про це повідомляє The Times of Israel.

Спочатку ХАМАС повідомив, що троє синів Ханії - Хазем, Амір і Мохаммед - були вбиті в результаті удару по автомобілю, в якому вони їхали. Також були вбиті двоє онуків Ханії, третій отримав поранення.

Згодом ЦАХАЛ і Шин Бет підтвердили вбивство трьох чоловіків, і уточнили, що ті належали до терористичного угрупування.

ЦАХАЛ і Шин-Бет зазначили, що Амір Ханія був командиром загону у військовому крилі ХАМАС. Хазем і Мохаммед Ханія були командирами нижчого рангу, також у військовому крилі.

ЦАХАЛ заявив, що під час удару ліквідовані терористи "прямували для здійснення терористичної діяльності в центральній частині Гази".

Сам Ханія прокоментував загибель синів каналу Al Jazeera, сказавши, що він "дякує Богові за те, що він удостоїв нас честі їхньої мученицької смерті".

Лідер терористів додав, що ХАМАС не здасться, а такі дії не змусять його змінити свої цілі і вимоги на переговорах.

В свою чергу, ізраїльський чиновник повідомив The Times of Israel, що прем'єр Нетаньягу і міністр оборони Йоав Галлант не були заздалегідь поінформовані про удар.