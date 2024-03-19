Армія Ізраїлю знищила заступника військового командувача ХАМАСу

Про ліквідацію третьої особи в ієрархії організації офіційно повідомили у Білому домі.

Представник Білого дому Джейк Салліван офіційно підтвердив ліквідацію армією Ізраїлю Марвана Ісси - заступника військового командувача ХАМАСу. Це найбільш високопоставлена особа, яку ЦАХАЛ вдалося знищити за час війни після нападу 7 жовтня минулого року.

Як пише BBC, Ісса загинув під час авіаудару ізраїльтян по підземному комплексу під табором біженців Нузейрат у центрі Смуги Гази. Ліквідація третього за ієрархією командира у ХАМАСі відбулася приблизно тиждень тому.

За словами Саллівана, інші лідери організації "ховаються глибоко у мережі тунелів". Радник Джо Байдена обіцяє, що США будуть і надалі допомагати Ізраїлю, "щоб справедливість прийшла і за ними".