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Армія Ізраїлю знищила заступника військового командувача ХАМАСу

Про ліквідацію третьої особи в ієрархії організації офіційно повідомили у Білому домі.

Армія Ізраїлю знищила заступника військового командувача ХАМАСу
Фото: EPA/UPG

Представник Білого дому Джейк Салліван офіційно підтвердив ліквідацію армією Ізраїлю Марвана Ісси - заступника військового командувача ХАМАСу. Це найбільш високопоставлена особа, яку ЦАХАЛ вдалося знищити за час війни після нападу 7 жовтня минулого року.

Як пише BBC, Ісса загинув під час авіаудару ізраїльтян по підземному комплексу під табором біженців Нузейрат у центрі Смуги Гази. Ліквідація третього за ієрархією командира у ХАМАСі відбулася приблизно тиждень тому. 

За словами Саллівана, інші лідери організації "ховаються глибоко у мережі тунелів". Радник Джо Байдена обіцяє, що США будуть і надалі допомагати Ізраїлю, "щоб справедливість прийшла і за ними".

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