У Гаазі будівля МЗС Нідерландів зазнала нападу вандалів

Відповідальність за інцидент узяли на себе пропалестинські активісти.

Вандали облили червоною фарбою головний вхід до міністерства закордонних справ Нідерландів, яке розміщене у Гаазі.

Як повідомляє видання NRC, це було зроблено пропалестинськими активістами. Метою протизаконної акції було привернення уваги до війни у Смузі Гази. Зловмисники звинуватили уряд Нідерландів у припиненні фінансування Близькосхідного агентства ООН, яке займається допомогою палестинським біженцям.

У міністерстві назвали вандалізм проти урядової установи "неприйнятним" та заявили, що винуватців буде притягнено до відповідальності. Наразі обставинами інциденту займається поліція.