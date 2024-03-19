Вітання від Додіка і засудження від Заходу: як світ реагував на "вибори" Путіна
Вітання від Додіка і засудження від Заходу: як світ реагував на "вибори" Путіна
Помер екснардеп і колишній голова Луганської і Закарпатської ОДА Геннадій Москаль
Помер екснардеп і колишній голова Луганської і Закарпатської ОДА Геннадій Москаль
Російська оборонка: брехня і цифри
Російська оборонка: брехня і цифри
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
Американський лобіст проти українських депутатів
Американський лобіст проти українських депутатів
Судитимуть колишню українську сумоїстку Ольгу Давидко, яка збирає гроші для армії РФ
Судитимуть колишню українську сумоїстку Ольгу Давидко, яка збирає гроші для армії РФ
Ворожа ракета зруйнувала житловий будинок у Чернігівській області
Ворожа ракета зруйнувала житловий будинок у Чернігівській області
Авдіївська призма
Авдіївська призма
Путін програє Буданову. І не тільки вибори
Путін програє Буданову. І не тільки вибори
ГоловнаСвіт

У Гаазі будівля МЗС Нідерландів зазнала нападу вандалів

Відповідальність за інцидент узяли на себе пропалестинські активісти.

У Гаазі будівля МЗС Нідерландів зазнала нападу вандалів
Фото: NBC News

Вандали облили червоною фарбою головний вхід до міністерства закордонних справ Нідерландів, яке розміщене у Гаазі. 

Як повідомляє видання NRC, це було зроблено пропалестинськими активістами. Метою протизаконної акції було привернення уваги до війни у Смузі Гази. Зловмисники звинуватили уряд Нідерландів у припиненні фінансування Близькосхідного агентства ООН, яке займається допомогою палестинським біженцям. 

У міністерстві назвали вандалізм проти урядової установи "неприйнятним" та заявили, що винуватців буде притягнено до відповідальності. Наразі обставинами інциденту займається поліція.

 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies